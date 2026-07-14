Tukaram Mundhe : शाळांतील कँटीन, मध्यान्ह भोजनाची तपासणी; तुकाराम मुंढेंनी दिले कडक निर्देश

School Canteen Inspection : राज्यातील खासगी शाळांमधील कँटीन, उपहारगृह आणि मध्यान्ह भोजनाच्या गुणवत्तेची विशेष तपासणी मोहीम अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न मिळावे, या उद्देशाने राज्यभर ही कारवाई राबविण्यात येत असून अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे..अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम सुरू असून शाळांमधील स्वयंपाकघर, कँटीन, अन्नसाठवणूक व्यवस्था, स्वच्छता आणि अन्नाच्या गुणवत्तेची तपासणी केली जाणार आहे. मुंबईत मुख्याध्यापक, शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि मध्यान्ह भोजन पुरवणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन अन्नसुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या..एफडीएचे सहाय्यक आयुक्त पी. आर. सिंगारवाड यांनी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा, कँटीन चालक किंवा भोजन पुरवठादारांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे..शाळांसाठी एफडीएची अन्नसुरक्षा नियमावली* शाळेतील स्वयंपाकघर, कँटीन आणि अन्नसाठवणूक परिसर नेहमी स्वच्छ ठेवावा.* अन्न तयार करताना अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI)च्या नियमांचे पालन करावे.* अन्न तयार करणारे व वितरित करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक स्वच्छता पाळावी.* अन्नपदार्थ झाकून आणि योग्य तापमानात साठवून ठेवावेत.* शिळे, निकृष्ट किंवा मुदतबाह्य अन्नपदार्थांचा वापर करू नये..What Action Will Tukaram Mundhe Take? बनावट दूध पावडरचे मोठे रॅकेट अन् अधिकाऱ्यांचे हात गुंतल्याचा संशय; सिन्नरमधील 'त्या' घोटाळ्याची मुंढेकडे लेखी तक्रार, काय कारवाई होणार?.* स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छ भांडी वापरणे बंधनकारक राहील.* मध्यान्ह भोजनाची गुणवत्ता आणि स्वच्छतेची नियमित तपासणी करावी.* विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित कोणतीही निष्काळजीपणा टाळावा.* अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित शाळा, कँटीन चालक किंवा भोजन पुरवठादारांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.* अन्नातील भेसळ किंवा निकृष्ट दर्जाच्या अन्नाची तक्रार **१८००२२२३६५** या टोल-फ्री क्रमांकावर नोंदवता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.