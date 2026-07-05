Tukaram Mundhe Water Inspection : तुकाराम मुंढेंना आता वेगळं काम; हॉटेलमध्ये मिळणारे जारमधील पाणी तपासणार, एसओपी तयार करण्याचे निर्देश

Maharashtra FDA : राज्यात जारमधून पुरविण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) थेट नियंत्रण नसल्याची बाब विधानसभेत समोर आली आहे. उघड्या जारमधील पाणी अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत 'अन्न'च्या व्याख्येत येत नसल्याने त्याची तपासणी करता येत नसल्याची माहिती सरकारने दिली. या पार्श्वभूमीवर जार व इतर माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना देण्यात आल्याची माहिती मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली..नागपूरमधील देवळीचे आमदार राजेश बकाने यांनी जारमधील पिण्याच्या पाण्यात मिश्रित होणाऱ्या घटकांबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. लग्न समारंभ किंवा अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या २० लिटर जारमधील पाणी कृत्रिमरीत्या थंड करण्यासाठी काही पुरवठादारांकडून 'इथिलिन ग्लायकॉल' या घातक रसायनाचा वापर होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी सभागृहात मांडला..यावर लेखी उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ यांनी राज्यात जार किंवा बाटलीबंद पाणी थंड करण्यासाठी इथिलिन ग्लायकॉलचा वापर झाल्याची अथवा त्याबाबत कोणतीही तक्रार शासनाकडे प्राप्त झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, उघड्या जारमधून विकल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचे नमुने अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत 'अन्न'च्या व्याख्येत येत नसल्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाकडून त्यांची तपासणी केली जात नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले..यामुळे जारमधील पाण्याच्या गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धतीची आवश्यकता असल्याचे सरकारने मान्य केले असून, जार व इतर माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी एसओपी तयार करण्याचे निर्देश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..Tukaram Mundhe Energy Drink Action : पेप्सिको, रेड बुल, स्टिंगसारख्या कंपन्यांना तुकाराम मुंढेंचा तगडा दणका; 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द लिहल्यास थेट कारवाई.२० नमुने असुरक्षित१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनाने पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर उत्पादक आस्थापनांच्या १८२ तपासण्या केल्या. या तपासणीत १७७ नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. त्यापैकी ११५ नमुने प्रमाणित, १३ नमुने कमी दर्जाचे, ४ नमुने मिथ्याछाप, तर २० नमुने असुरक्षित आढळले. २५ नमुन्यांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत..जनजागृती मोहीम सुरूबाटलीबंद पाण्याच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणी मोहिमा सुरू ठेवल्या आहेत. नागरिकांच्या तक्रारींसाठी १८००२२२३६५ हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला असून प्रसारमाध्यमे, सामाजिक माध्यमे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीमही राबविण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.