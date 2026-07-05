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Tukaram Mundhe Water Inspection : तुकाराम मुंढेंना आता वेगळं काम; हॉटेलमध्ये मिळणारे जारमधील पाणी तपासणार, एसओपी तयार करण्याचे निर्देश

Hotel Water Quality : राज्यात हॉटेल आणि अन्य आस्थापनांमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या जारमधील पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी एसओपी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Tukaram Mundhe Water Inspection Quality

Tukaram Mundhe Water Inspection Quality

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra FDA : राज्यात जारमधून पुरविण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) थेट नियंत्रण नसल्याची बाब विधानसभेत समोर आली आहे. उघड्या जारमधील पाणी अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत 'अन्न'च्या व्याख्येत येत नसल्याने त्याची तपासणी करता येत नसल्याची माहिती सरकारने दिली. या पार्श्वभूमीवर जार व इतर माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना देण्यात आल्याची माहिती मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.

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