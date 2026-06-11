महाराष्ट्र बातम्या

Tukaram Mundhe Video: ''..त्यांनी माझा इतिहास बघावा, मग धमकी देण्याच्या भानगडीत पडावं'', तुकाराम मुंढेंचा इशारा; व्हिडीओ व्हायरल

IAS Officer's Bold Warning to Threatmongers Resurfaces Amid FDA Action: ''मला धमकीचं चौथं पत्र मिळालं आहे. मला आणि माझ्या कुटुंबाला धमकी देत उद्ध्वस्त करण्याची भाषा वापरण्यात आलीय..''
Tukaram Mundhe Video

Tukaram Mundhe Video

esakal

संतोष कानडे
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FDA Action: राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाची धुरा हाती घेतल्यापासून तुकाराम मुंढे यांनी कारवाईचा धडाका लावला आहे. भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ, पनीर, लस्सी, पेढे, खवा, हॉटेल्समधील पदार्थ, तसेच गुटखा यांवर अन्न व औषध प्रशासनाने करावाई सुरु केली आहे. त्यामुळे भेसळखोरांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.

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