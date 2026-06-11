Tukaram Mundhe Video: ''..त्यांनी माझा इतिहास बघावा, मग धमकी देण्याच्या भानगडीत पडावं'', तुकाराम मुंढेंचा इशारा; व्हिडीओ व्हायरल

FDA Action: राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाची धुरा हाती घेतल्यापासून तुकाराम मुंढे यांनी कारवाईचा धडाका लावला आहे. भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ, पनीर, लस्सी, पेढे, खवा, हॉटेल्समधील पदार्थ, तसेच गुटखा यांवर अन्न व औषध प्रशासनाने करावाई सुरु केली आहे. त्यामुळे भेसळखोरांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. .२०१७ मध्ये जेव्हा तुकाराम मुंढे हे पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष होते तेव्हा त्यांना सलग चारवेळा धमक्यांचे पत्र आले होते. तेव्हा त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अशा धमकीबाजांना जशासतसं प्रत्युत्तर दिलं होतं. तेव्हाचा त्यांचा पत्रकार परिषदेतला व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल झालाय..व्हिडीओमध्ये तुकाम मुंढे काय म्हणतात?व्हायरल झालेल्या जुन्या व्हिडीओमध्ये तुकाराम मुंढे म्हणतात की, मला धमकीचं चौथं पत्र मिळालं आहे. मला आणि माझ्या कुटुंबाला धमकी देत उद्ध्वस्त करण्याची भाषा वापरण्यात आलीय.. पण मी सांगतो, धमक्या देऊन माझ्या निर्णयात बदल करण्याचा प्रयत्न करुन फायदा नाही, ते सक्सेस होणार नाही.मुंढे पुढे म्हणतात, धमकीमुळे माझं डिसिजन चेंज होणार नाही.. त्यांनी माझा इतिहास चेक करावा, मगच असल्या धमक्या द्याव्यात. असा थेट इशारा आयएएस तुकाराम मुंढे यांनी दिला होता. शिवाय आपण योग्य ती सुरक्षा घेतली असून कुटुंबही काळजी घेत आहेत, असं ते म्हणाले होते..Rohit Sharma: रोहित शर्मा रचणार नवा इतिहास! अफगाणिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरताच मोडणार ३७ वर्षांपूर्वीचा 'हा' मोठा पराक्रम.दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांचा हा जुना व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. परवाच छत्रपती संभाजी नगर येथे त्यांच्या पथकावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला होता. वाळूज परिसरातील रहीमपूर येथे प्रतिबंधित गुटख्यावर कारवाई करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचं पथक गेलं होतं. महिला अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रज्ञा सुरसे यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांच्या अंगावर भरधाव स्कॉर्पिओ घालून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, सुरसे यांनी प्रसंगावधान राखत बाजूला उडी मारली आणि त्या थोडक्यात वाचल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.