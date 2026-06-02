Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडवर! आता 'या' सेलिब्रिटींवरही कारवाई होणार, एफडीएचं मोठं पाऊल; नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई : राज्यात गुटखा, पानमसाला तसेच भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे (Tukaram mundhe) यांनी अन्न व औषध विभागाचा पदभार स्वीकारल्यापासून ॲक्शन मोडमध्ये आले आहेत. अवैध गुटखा, भेसळयुक्त तसेच अमलीपदार्थांविरोधात मोठी कारवाई केली जात आहे. अशातच आता हा कारवाईचा बडगा सेलिब्रिटींवरही उगारण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, चुकीच्या आणि मिसलिडिंग जाहिराती दाखवून ग्राहकांना फसवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाते. त्याचबरोबर आता मिसलीडिंग ॲडव्हर्टायझिंग करणाऱ्यांना तुकाराम मुंढे यांनी कारवाईचा इशारा दिला आहे. विशेषत: ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींमध्ये सहभागी सेलिब्रिटींवरही कारवाई केली जाणार आहे..Mumbai News: 'सूर्या' बिबट्याचा मृत्यू वादाच्या भोवऱ्यात, निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी .दरम्यान, राज्यात गुटखा, पानमसाला तसेच भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली असून, अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) दोन दिवसांत विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कारवाया केल्या आहेत. या मोहिमेत ३२ जणांना अटक करण्यात आली असून, २६ आस्थापनांवर सीलची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच लाखो रुपयांचा प्रतिबंधित व संशयित माल जप्त करण्यात आला आहे..मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागांत ३० आणि ३१ मे रोजी गुटखा व पानमसाल्याच्या अवैध विक्रीविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाईत कोकण विभागात १६ दुकानांवर छापे टाकून १६ जणांना अटक करण्यात आली. मुंबईत एका ठिकाणी कारवाई करून दोन जणांना ताब्यात घेण्यात आले..लवकरच टोल-फ्री हेल्पलाइन !नागरिकांच्या तक्रारी तत्काळ नोंदवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने नव्या मोबाईल अॅपची सुविधा उपलब्ध केली असून, लवकरच टोल-फ्री हेल्पलाइनही सुरू करण्यात येणार आहे..Mumbai Local: जोरदार पावसातही लोकल सुसाट धावणार, रेल्वेचा खोळंबा टळणार; प्रशासनाने उचलले मोठे पाऊल.'गोरस भंडार'चे उत्पादन ठप्पवर्धा शहराची सांस्कृतिक व सामाजिक ओळख असलेली 'गोरस भंडार' ही संस्था सध्या संकटात सापडली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने रविवारी अचानक केलेल्या कारवाईनंतर संस्थेला उत्पादन बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या एका कारवाईमुळे दूध उत्पादकांसह ग्राहकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील अंदाजे ६०० दूध उत्पादक या संस्थेला दूध विकून आपला उदरनिर्वाह करतात. संस्थेमार्फत दररोज नऊ हजार लिटर दुधाचे संकलन केले जाते. जे आता पूर्णपणे थांबले आहे. संस्थेकडून प्रतिलिटर ४२ रुपये या भावाने दूध खरेदी करण्यात येत होती.