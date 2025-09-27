Uddhav Thackeray : ''मी संकटात पंचाग काढलं नाही, PM केअर फंडातून ५० हजार कोटींची मदत करा'', उद्धव ठाकरे आक्रमक...

Uddhav Thackeray demands ₹50,000 crore aid from PM CARES Fund for flood-hit farmers in Marathwada : मराठवाड्यात मुसळधार पाऊस सुरु आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या पावसामुळे शेतपिकाचं नुकसान झालं असून शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना PM केअर फंडातून ५० हजार कोटींची मदत करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे ( उद्धव ठाकरे ) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. .उद्धव ठाकरे यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी मराठवाड्यातील पूरपरिस्थितीसंदर्भात त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकाही केली. सरकार बिहारला न मागता मदत करते, मग जेव्हा महाराष्ट्राला मदतीची गरज असते, तेव्हा प्रस्ताव का मागितला जातो? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.उद्धव ठाकरे म्हणाले, ''परवा आम्ही मराठवाड्याचा दौरा केला, त्यावेळी सगळे जिल्हाप्रमुख, कार्यकर्ते सोबत होते. यंदा आलेलं अस्मानी संकट भयानक आहे. आभाळ फाटलं म्हणजे काय अशी परिस्थिती दाखवणारे चित्र आहे. आताही मराठवाड्यात पाऊस पडतो आहे. तिथली जमिनी खरवडून गेली आहे. संपूर्ण पीक वाया गेलं आहे. शेतकऱ्याचं अख्ख आयुष्य वाहून गेले आहे.''.Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे लातूर दौऱ्यावर: शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकून म्हणाले, तुमचा आवाज सरकारच्या कानापर्यंत पोचवू.''या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचं ओझ आहे. सरकार पिकांना हमीभाव देत नाही. त्याचं हाताशी आलेले पिक उध्वस्त झाले आहे. शेतकरी धाय मोकलून रडतो आहे. परवाच्या शेतकरी हक्काने आपुलकीने माझ्याशी बोलले. तुम्ही जशी कर्जमाफी केली तशी कर्जमाफी करायला या सरकारला भाग पाडा, असे शेतकरी सांगत होते'', असंही त्यांनी सांगितलं.''आज शेतकऱ्यांवर जे संकट आलं आहे, ते दूर व्हायला किमान तीन वर्ष लागणार आहे. अशावेळी सरकारने केलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे. जमीन लेवल करायला एकराला 5 लाख खर्च येणार आहे. दोन तीन वर्ष यात जातील शेतकरी कर्ज कस फेडणार? शेतकऱ्यांच्या मुलांना.पुस्तके कशी घ्यायची याची चिंता शेतकऱ्यांना पडली आहे. 31 वर्षाच्या पोराने आत्महत्या केली त्याला पंधरा दिवसाच मुलगा आहे. त्यांना 14 हजार कोटीची जाहीर केलेली मदत पोहोचली नाही'', असा आरोपही त्यांनी केला. .''आम्ही सरकारमध्ये असताना कर्जमुक्ती केली होती. संकट आले तेव्हा आम्ही पंचांग काढून बसलो नाही. मुख्यमंत्री बोलतात राजकारण करू नका. पण त्यांना सांगतो तुम्ही मदत करत नाही. आम्ही करतो त्याला तुम्ही राजकारण समजता. सरसकट कर्जमुक्त करा ही आमची मागणी आहे. पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांना केलीली मदत हेक्टरी 50 हजार रुपये इतकी आहे'', असंही ते म्हणाले..Uddhav Thackeray visits Meenatai Thackeray statue : उद्धव ठाकरेंनी केली मीनाताईंच्या पुतळ्याची बारकाईने पाहणी अन् म्हणाले ‘’या मागे दोनच व्यक्ती…’’.यावेळी बोलताना त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीकाही केली. ''महाराष्ट्रात निवडणुका नाहीत म्हणून पंतप्रधान इकडे येत नाही. बिहार मध्ये 75 लाख महिलांना 10 हजार रुपये दिले. बिहारला मदत केली म्हणून आम्हाला पोटदुखी नाही, पण जेव्हा महाराष्ट्राला मदतीची गरज आहे, तेव्हा म्हणता प्रस्ताव पाठवा, साखर कारखानदाऱ्यांच्या कर्जाची हमी जस सरकार घेते, तशी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची हमी सरकारने घ्यावी, सरकारने पीएम केअर फंडातून ५० हजार एकरी मदत करावी'', अशी मागणीही उद्धव ठाकरे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.