Nawab Malik: 'मलिकांना सोबत नको' अजितदादांना पत्र लिहिणाऱ्या फडणवीसांना ठाकरे गटाचा टोला; म्हणाले, तेव्हा नैतिकता...

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नवाब मलिक यांनी आज अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहाच्या कामकाजात सहभाग घेतला. अजितदादा गटाच्या बाजूनं त्यांनी आपली उपस्थिती दर्शवली. पण यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेत अजितदादांना थेट पत्र लिहिलं आहे. तसेच मलिकांना महायुतीत घेता येणार नाही, असं म्हटलं. यावरुन आता शिवसेनेच्या ठाकरे गटानं त्यांना टार्गेट केलं आहे. (Uddhav Thackeray group attack on Devendra Fadnavis regarding letter to Ajit Pawar on Nawab Malik)