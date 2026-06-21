Operation Tiger: महाराष्ट्रात पालटू शकतो गेम? आमदार फोडले पण उद्धव ठाकरेंचे खासदार फोडणे शिंदेंसाठी सोपे नाही; Inside Story काय?

महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या अस्थिरतेच्या वातावरणात आहे. यात केंद्रस्थानी उद्धव ठाकरे गटाविरुद्ध बंड करण्याच्या चर्चा आहेत. विशेषतः सहा लोकसभा खासदारांच्या हालचालींमुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. हे खासदार २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या बंडकाळात उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत ठामपणे उभे राहिले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या समर्थक नेत्यांचे मत आहे की, यावेळी शिंदे गटाला आमदार फोडल्याप्रमाणे खासदार फोडणे इतके सोपे होणार नाही..बंडखोर खासदारांची भूमिकाया सहा खासदारांपैकी अद्याप कोणीही उद्धव ठाकरे किंवा आदित्य ठाकरे यांच्यावर उघड टीका केलेली नाही. शिवसेना दिनानिमित्त शिंदे गटात सामील होण्याची बातमी प्रथम समोर आली होती, मात्र नंतर ती फेटाळण्यात आली. काल विशेष न्यायालयाने धाराशिव खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या वडिलांच्या प्रकरणात निकाल दिला. यानंतर खासदारांनी माध्यमांशी संवाद साधताना पुढील दोन दिवसांत आपल्या राजकीय भविष्याचा निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, उद्धव ठाकरे किंवा आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात ते कधीही बोलणार नाहीत.ओमराजे निंबाळकर हे २०२२ च्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांचे अत्यंत निष्ठावान समर्थक मानले जात होते. तरीही त्यांचे नाव बंडखोरांच्या यादीत आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले..२०२२ च्या बंडाची पार्श्वभूमीजून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेचे अनेक आमदार आणि खासदार ठाकरे यांच्यापासून वेगळे झाले. या गटाने उद्धव ठाकरे यांच्यावर हिंदुत्वाच्या विचारधारेशी गद्दारी केल्याचा आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा विसरल्याचा आरोप केला. शिंदे गटाचा विश्वास होता की, भाजप हा शिवसेनेचा नैसर्गिक साथीदार आहे. उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत युती करून हिंदुत्वाशी विश्वासघात केला, असा त्यांचा दावा होता.एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते की, बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा रक्तसंबंधाने नव्हे तर विचारधारेशी जोडला जातो. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उपस्थितीमुळे शिवसेना आमदारांना अडचणी येत होत्या, असे सांगत शिंदे गटाने फूट पाडली..Omraje Nimbalkar : ओमराजे निंबाळकरांचा मोठा निर्णय! ठाकरे गटाला पहिल्यांदाच खोचक सवाल; बंडखोरीच्या चर्चेला पूर्णविराम नाही, पण....सध्याची स्थिती आणि शिंदे गटाचे आरोप‘ऑपरेशन टायगर’ अंतर्गत उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सहा खासदार फोडण्याचा प्रयत्न शिंदे गट करत असल्याचे सांगितले जाते. शिंदे गट जुने आरोप पुन्हा उचलत आहे. उद्धव ठाकरे काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याच्या तयारीत असल्याचा आणि नेते-खासदारांना भेटत नसल्याचा दावा केला जातो. मात्र, या आरोपांवर बंडखोर खासदारांकडून अद्याप कोणतेही वक्तव्य आलेले नाही.उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना वर्धापन दिनानिमित्त कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना विलीनीकरणाच्या शक्यता पूर्णपणे नाकारल्या. शिवसेना तीन दशके भाजपची मित्रपक्ष होती, तरी कधीही विलीन झाली नाही. त्यामुळे आता काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..खासदारांच्या भेटीगाठी आणि पक्षनिष्ठानाशिकचे खासदार राजभाऊ वाझे यांनी सांगितले की, उद्धव ठाकरे सर्व खासदारांसाठी उपलब्ध आहेत. त्यांना भेटण्यात कधीही अडचण आली नाही. ज्येष्ठ खासदार अरविंद सावंत यांनीही खासदारांना भेटी मिळत असल्याचे सांगितले.हे सहा खासदार २०२२ च्या फुटीपासून उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. खासगी नाराजी असली तरी सार्वजनिकरित्या त्यांनी ठाकरे यांच्या विरोधात काही बोललेले नाही. पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने काही हेतू स्पष्ट होत असला, तरी अधिकृत माहिती येईपर्यंत अनुमान काढणे योग्य नाही. एकाही खासदाराने देखील वेगळा निर्णय घेतल्यास इतरांचे सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे ‘ऑपरेशन टायगर’ सध्या अनिश्चिततेच्या अवस्थेत आहे..Uddhav Thackeray: राज्यातही होणार ‘ऑपरेशन टायगर’, ठाकरेंकडे २०२९ मध्ये उमेदवारही उरणार नाहीत; भाजप आमदाराचा दावा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.