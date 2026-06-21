महाराष्ट्र बातम्या

Operation Tiger: महाराष्ट्रात पालटू शकतो गेम? आमदार फोडले पण उद्धव ठाकरेंचे खासदार फोडणे शिंदेंसाठी सोपे नाही; Inside Story काय?

Why Winning Over Uddhav Thackeray's MPs May Be Harder Than the 2022 MLA Split : २०२२ च्या बंडानंतरही ठाकरे गटाशी निष्ठा राखणारे खासदार; शिंदेंचे नवे डावपेच, ‘खासदार फोडणे’ मिशन किती यशस्वी ठरणार?
Maharashtra Political Twist? Why Shinde Faces a Tough Battle to Win Over Uddhav's MPs

Maharashtra Political Twist? Why Shinde Faces a Tough Battle to Win Over Uddhav's MPs

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या अस्थिरतेच्या वातावरणात आहे. यात केंद्रस्थानी उद्धव ठाकरे गटाविरुद्ध बंड करण्याच्या चर्चा आहेत. विशेषतः सहा लोकसभा खासदारांच्या हालचालींमुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. हे खासदार २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या बंडकाळात उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत ठामपणे उभे राहिले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या समर्थक नेत्यांचे मत आहे की, यावेळी शिंदे गटाला आमदार फोडल्याप्रमाणे खासदार फोडणे इतके सोपे होणार नाही.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
maharashtra
Mumbai
Eknath Shinde