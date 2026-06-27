Uddhav Thackeray: ''मी सतत लोकांना भेटलो तर माझी किंमत उरणार नाही'', उद्धव ठाकरे 'त्या' मुलाखतीत काय म्हणाले होते?

Shiv Sena UBT: राज्यात सध्या चर्चा आहे ती 'ऑपरेशन टायगर'ची उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांनी ठाकरेंना सोडचिठ्ठी देत शिवसेनेत प्रवेश केला, म्हणजे एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला. या पक्षफुटीनंतर उद्धव ठाकरेंनी राज्यभर दौरा काढला आहे. ठाकरेंचा पक्ष सातत्याने का फुटतो? या प्रश्नाचं उत्तर- ते नेते, कार्यकर्त्यांना वेळ देत नाहीत.. असं दिलं जातं. सत्तापक्षातून तोच सूर कायम आळवला जातो..'ऑपरेशन टायगर'च्या अगदी सुरुवातीला दिल्लीमध्ये खासदार अरविंद सावंत यांना पत्रकारांनी याच मुद्द्यावरुन एक प्रश्न विचारला होता. 'उद्धव ठाकरे कुणाला भेटत नाहीत, असा आरोप विरोधक करतात' अशा आशयाचा तो प्रश्न होता. त्यावर खासदार सावंत पत्रकारांवर भलतेच भडकले होते. 'ते तुम्हाला कुणी सांगितलं, कुणाला विचारुन प्रश्न विचारता' वगैरे. पण आता उद्धव ठाकरेंच्या एका जुन्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी भेटीगाठी न घेण्याचं कारण सांगितल्याचं पुढे येत आहे..जुनी मुलाखत चर्चेतज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक रोहित चंदावरकर यांनी एका यूट्युब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये एक आठवण सांगितली आहे. ते म्हणतात, २०१४च्या निवडणुकांपूर्वी 'इकॉनॉमिक टाईम्स'साठी मी उद्धव ठाकरेंची मुलाखत घेतली होती. 'मातोश्री'वर दीड तास मुलाखत झाली, तेव्हा त्यांना कार्यकर्त्यांना न भेटण्याबद्दल मी प्रश्न विचारला होता.''मी जर सतत लोकांना भेटत राहिलो.. मी जर रोज तुम्हाला भेटायला लागलो तर माझी किंमत उरणार नाही..'' असं उद्धव ठाकरेंनी मुलाखतीत म्हटल्याचं चंदावरकर यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे हे पेपरमध्ये छापून आलेलं असून त्याचं कटिंगदेखील त्यांच्याकडे आहे..Bhigwan Crime : भिगवण पोलिसांची दमदार कामगिरी! केबल चोरी करणारी टोळी जेरबंद; ६.३३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, पाच आरोपी अटकेत.चंदावरकर पुढे म्हणतात की, जी लोकं अभिनेते, सेलिब्रिटी असतात त्यांच्यासारखं हे वागणं आहे. ते जर प्रत्येक प्रोड्युसरला भेटायला लागले तर त्यांची व्हॅल्यू राहणार नाही. त्यामुळे ते दहापैकी दोनच लोकांना भेटतात. असंच थिंकिंग मुंबईतल्या नेत्यांचं आहे. राज ठाकरे यांनीदेखील त्यांच्या मुलाखतीत असंच म्हटल्याचं त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.