Uddhav Thackrey: ‘शिवसेनेचे नेतृत्व उपऱ्यांनी ठरवू नये’उद्धव ठाकरेंचा अमित शहांना टोला, मतदारांची मागितली माफी

मुंबई: ‘‘शिवसेनेचे नेतृत्व कोण करणार, हे उपरे ठरवू शकत नाहीत. शिवसेना ही भूमिपुत्रांची आहे. शिवसैनिक ठरवतील तोच शिवसेना पक्षप्रमुख होईल. शिवसेनाप्रमुख दुसरा होणे नाही आणि ‘हिंदुहृदयसम्राट’ तर अशक्य आहे, ’’ अशा संतप्त शब्दांत शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना सुनावले..काल कोल्हापूर येथील एका कार्यक्रमात अमित शहा यांनी, ‘आता शिवसेना एकनाथ शिंदेंची झाली असून दुसरा कोणता गट राहिलेला नाही’ असे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्याचा आज उद्धव ठाकरे यांनी खास त्यांच्या शैलीत समाचार घेतला. ठाकरेंच्या शिवसेनेतील सहा खासदारांनी ठाकरेंची साथ सोडल्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी पक्ष सोडलेल्या खासदारांच्या मतदारसंंघांत आजपासून सभा घेण्यास सुरुवात केली. आज पहिली सभा ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांच्या मतदारसंघात उद्धव ठाकरे यांनी घेतली.या सभेला मोठ्या प्रमाणात शिवसैनिक उपस्थित होते..Tawde Hotel Encroachment : कोल्हापुरात महापालिकेचा मोठा दणका! तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर आज चालणार जेसीबी; कडक आदेश जारी.ठाकरे म्हणाले, ‘‘जिथे गद्दारी झाली तिथे जाऊन मतदारांची मी माफी मागणार आहे. शिवसेना आणि ‘मशाली’वर लढणारा उमेदवार पाहून शिवसैनिकांसह मतदारांनी मतदान केले. चूक माझी आहे त्यामुळे मतदारांची माफी मागण्यासाठी मी आलो आहे.’’ यावेळी त्यांनी अमित शहांनी काल केलेल्या वक्तव्याचा समाचार घेताना अमित शहांचा नामोल्लेख ‘उपरा’ असा शेलक्या शब्दात करत आपला संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, की मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी शिवसेनेची स्थापना झाली. त्या शिवसेनेचा प्रमुख कोण हे उपरा ठरवू शकत नाही. त्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्न पडत असतील म्हणून ते इतरांच्या पक्षाचे आमदार-खासदार घेऊन स्वत:चा दावा मजबूत करत आहेत..Pune: पुण्यासह जिल्ह्यात ‘नीट’ परीक्षा शांततेत; पोलिसांचा ६३ केंद्रांवर कडक बंदोबस्त; सीसीटीव्हीची करडी नजर.‘...तर ‘हमीभाव’ मिळाला असता का?’यावेळी खासदार संजय दिना पाटील यांचा समाचार घेताना उद्धव म्हणाले, की युतीमध्ये ही जागा कायम भाजप लढवत असे. महाविकास आघाडीच्या जागांच्या वाटाघाटीत ही जागा हट्टाने आपल्याकडे मागून घेतली. शिवसैनिकांनी कमाल केली. समोरून पैशांचा धबधबा असताना शिवसैनिकांनी स्वकष्टाने ही जागा निवडून आणली. ही जागा दिली नसती तर खासदार झाला असतात का? अन् खासदार झाला नसता तर ‘हमीभाव’ मिळाला असता का? असा सवालही त्यांनी केला. तसेच यावेळी शिवसैनिकांना आवाहन करताना ते म्हणाले, की तुमच्या मनात निश्चितच शल्य आहे. त्याचा सूड घ्यावाच लागेल. तयारीला लागा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.