Uddhav Thackeray : भाजपवर बाहेरून लोक घेण्याची वेळ, म्हणूनच सरसंघचालकांनी ३ अपत्यांचा सल्ला दिले असेल; उद्धव ठाकरेंचा टोमणा

RSS chief Mohan Bhagwat's appeal for couples to have three children triggers political debate : प्रत्येकाने तीन अपत्यांना जन्म द्यावा, असं विधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलं होतं. तसेच, ७५ व्या वर्षी निवृत्त होईल, असं आपण कधीच म्हणालो नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. या विधानांनंतर आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. यावरून उद्धव ठाकरे यांनीही भाजपाला टोला लगावला आहे..उद्धव ठाकरे यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांना मोहन भागवत यांच्या विधानाबाबत विचारण्यात आलं. यावर ते म्हणाले, "मोहन भागवत यांनी म्हटलं ते योग्यच आहे. त्यांचा हा सल्ला भाजपाच्या लोकांनी मान्य केला, तर त्यांना बाहेरून माणसं आयात करावी लागणार नाहीत.'' तसेच सध्याची भाजपाची परिस्थिती पाहून त्यांनी हा सल्ला दिला असावा, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली..दरम्यान, RSS च्या शतकपूर्तीनिमित्त आयोजित तीन दिवसीय संमेलनाच्या शेवटच्या दिवशी संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपले विचार मांडले होते. यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं की, भविष्यात कुटुंब व्यवस्था टिकवण्यासाठी आणि राष्ट्र संरक्षणासाठी प्रत्येक दांपत्याने तीन मुलांना जन्म द्यावा. धर्मांतरामुळे लोकसंख्येत असमतोल वाढत चालला आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं होतं.."ज्या घरात तीन मुलं असतात, तिथे ती मुलं एकमेकांशी समन्वयाने वागायला शिकतात आणि अहंकार नियंत्रणात ठेवायला शिकतात. यामुळे त्यांचं कौटुंबिक जीवनही सुखी राहतं."असंही त्यांनी म्हटलं होतं. हे सांगतानाच याला वैज्ञानिक आधार असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता..याशिवाय, ७५ व्या वर्षी निवृत्तीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी खुलासा केला. "या कार्यक्रमात मोरोपंतांचा शाल देऊन सत्कार करण्यात आला होता. त्यावर मोरोपंतांनी मिश्किलपणे म्हटलं होतं की, शाल घालण्याचा अर्थ म्हणजे वय झालं असून आता शांत बसून काय घडतंय ते पाहावं," असं भागवत यांनी सांगितलं. "तसंच, ७५ वर्षांनंतर आपण स्वतःच्या किंवा इतरांच्या निवृत्तीबद्दल कधीच बोललो नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.