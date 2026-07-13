Uddhav Thackeray: ''वांगचूक यांना पाठिंब्यासाठी २० जुलैला दिल्लीत यावे'', उद्धव ठाकरे यांचे सर्वपक्षीय नेत्यांना आवाहन

NEET Paper Leak Protest: ‘नीट’ परीक्षेतील कथित पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणाला उद्धव ठाकरे यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. सोमवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत त्यांनी २० जुलै रोजी दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनात सर्व राजकीय पक्षांचे खासदार आणि नेत्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले..ठाकरे म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी आपण सोनम वांगचूक यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधून उपोषण सोडण्याची विनंती केली होती. मात्र, ‘मेरा कुछ भी होने दो, देश का भला होना चाहिए’ असे त्यांनी सांगितल्याचे ठाकरे यांनी नमूद केले. अशा व्यक्तीच्या त्यागाचा आदर केला पाहिजे, परंतु केंद्र सरकार पूर्णपणे असंवेदनशील असल्याची टीकाही त्यांनी केली..‘नीट’ पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या आणि तरुणांच्या भवितव्याचा प्रश्न गंभीर असूनही सरकारला त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नसल्याचा आरोप उद्धव यांनी यावेळी केला. सरकारचे लक्ष विरोधकांची फोडाफोडी करण्याकडे असून देशाच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली..Donald Trump: ''होर्मुझ' आता आम्ही चालवणार'', डोनाल्ड ट्रम्प यांचं विधान, अनेक देशांकडून टोल वसुली करण्याचा मनोदय.अभिजित दीपके यांनी युवकांच्या प्रश्नासाठी आंदोलन सुरू केले असून, २० जुलैच्या मोर्चापूर्वी हिंसाचार घडवून आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असा आरोपही ठाकरे यांनी केला. हा राजकारणाचा नव्हे तर देशाच्या भवितव्याचा विषय असल्याचे सांगत त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेऊन सक्षम व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात गैर काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.