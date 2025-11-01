Uddhav Thackeray : ठिणगीचा वणवा भडकेल; निवडणूक आयोगाला ठाकरेंचा इशारा

मुंबई - ‘संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर पहिल्यांदाच राजकीय पक्षांची अशी एकजूट झाली आहे. मुंबईत मतचोरी करणाऱ्यांच्या विरोधात आज नुसती ‘ठिणगी’ बघताय पण या ठिणगीचा कधीही वणवा होऊ शकेल, याची नोंद ठेवा,’ असा खणखणीत इशारा शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी आज सत्ताधारी भाजप आणि कथित मतचोरीला पाठीशी घालणाऱ्या निवडणूक आयोगाला दिला. महाविकास आघाडीतील विविध पक्ष आणि समविचारी संघटनांनी काढलेल्या ‘सत्याचा मोर्चा’ प्रसंगी ते बोलत होते..सत्ताधारी आणि निवडणूक आयोगाला थेट लक्ष्य करत उद्धव यांनी पुन्हा ‘ॲनाकोंडा’ या शब्दाचा वापर करत सांगितले की, ‘आता ॲनाकोंडाला कोंडावेच लागेल. त्यांची भूक कधीच शमत नाही. आपला पक्ष चोरला, निशाणी चोरली, नाव चोरले, माझे वडील चोरायचा प्रयत्न केला आता तेही पुरेसे नाही म्हणून मत चोरी करायला बघत आहेत. या मतचोरीचे पुरावे आम्ही न्यायालयात देणार आहोत. तिथे न्याय मिळेल, अशी खात्री आहे पण नाही मिळाला तर जनतेचे न्यायालय यामतचोरांचा निर्णय घ्यायला सक्षम आहे. ही मूठ महाराष्ट्राने आवळली आहे. जर मत चोरी करून निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न कराल तर ही मूठ तुमच्या टाळक्यात हाणल्याशिवाय राहणार नाही.’.मतचोरांना फटकवा‘सदोष आणि चोरी करून तुम्ही जर आधीच निकाल ठरवून निवडणुका घेणार असाल तर जनतेने ठरवायचे की निवडणुका होऊ द्यायच्या की नाही? यासाठी सगळ्यांनी आपापले नाव यादीत आहे की नाही? हे तपासा.तसेच, आपल्या घरात आपल्याला न दिसणारी, परवानगी न घेतलेली माणसे राहतात की नाही, हेही तपासा, मत चोर जिकडे दिसेल, तिथल्या तिथे त्याला फटकवला पाहिजेच,’ असे आवाहन त्यांनी राज्यातील मतदारांना केले. ‘कायद्याचा खोटा दंडुका मारणार असाल तर त्या दांडुक्याचे काय करायचे हेही जनता ठरवेल,’ असेही ते म्हणाले..आपल्या नावानेच मतचोरीमतचोरीसाठी आपल्या नावाचा वापर कसा केला जातो हे सांगताना ते म्हणाले, ‘‘उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावानेच ऑनलाइन व्हेरीफिकेशनचा (सक्षम ॲपवरून) अर्ज करण्यात आला होता, जो त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबालाही माहिती नव्हता. या अर्जावरचा मोबाइल क्रमांकही खोटा होता आणि हा अर्ज २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दाखल झाला होता..याचा अर्थ, खोट्या नंबरवरून ‘ओटीपी’ काढून हे प्रकरण हॅक करण्याचा आणि माझ्या कुटुंबातील चारही जणांची नावे मतदार यादीतून बाद करण्याचा प्रयत्न झाला आहे का?’ ‘मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांनी कोणत्या मतदारसंघांत कसा लाभ घेतला? याचा पर्दाफाश करू असे विधान केले होते,’ त्याचा समाचार घेत ठाकरे यांनी ‘मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा मत चोरी मान्य केली असून त्यांना कोणता पर्दाफाश करायचा त्यांनी तो करावा,’ असे आव्हान दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.