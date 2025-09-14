विद्यापीठाची परीक्षा आता १४ ऑक्टोबरपासून! युवा महोत्सवामुळे वेळापत्रक बदलले; पहिल्यांदा पारंपारिक अभ्यासक्रमांच्या अन्‌ शेवटी ‘अभियांत्रिकी’ची होणार परीक्षा

तात्या लांडगे
सोलापूर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचा यंदाचा युवा महोत्सव सांगोला महाविद्यालयात ७ ते १० ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहे. त्यामुळे २३ सप्टेंबरपासून सुरू होणारी विद्यापीठाची नियोजित परीक्षा आता १४ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. विद्यापीठाने नवे वेळापत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे.
२०२५-२६ च्या शैक्षणिक वर्षातील पहिली सत्र परीक्षा २३ सप्टेंबरपासून घेण्याचे नियोजन करीत विद्यापीठाने वेळापत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले होते. मात्र, युवा महोत्सवाचे नियोजन झाल्याने वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. सुरवातीला बीए, बीकॉम, बीएसस्सी अशा पारंपरिक अभ्यासक्रमांची परीक्षा होईल. सर्वात शेवटी नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून अभियांत्रिकीची परीक्षा सुरू होईल. युवा महोत्सवात सहभागी विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी वेळ मिळावा, दोन सत्रातील ९० दिवसांचा निकष पूर्ण व्हावा असा त्यामागील हेतू आहे.
दरम्यान, युवा महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी महाविद्यालयांना सुरवातीला १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. पण, अद्याप एकाही महाविद्यालयाकडून लिखित स्वरूपात सहभाग नोंदविण्यात आला नाही, पण जवळपास ५५ ते ६० महाविद्यालयांमध्ये महोत्सवाची तयारी सुरू आहे. महोत्सवातील सहभागासाठी महाविद्यालयांना विद्यापीठाने २३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे.
विद्यापीठाची सद्यःस्थिती
एकूण संलग्नित महाविद्यालये
१०९
प्रवेशीत विद्यार्थी
७२,०००
सत्र परीक्षेची सुरवात
१४ ऑक्टोबर
परीक्षेचा एकूण कालावधी
४० दिवस
महोत्सवानंतर सुरू होतील सत्र परीक्षा
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचा युवा महोत्सव सांगोला महाविद्यालयात होणार आहे. युवा महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी संलग्नित महाविद्यालयांना आता २३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. महोत्सव झाल्यावर विद्यापीठाची सत्र परीक्षा सुरू होईल.
- डॉ. केदारनाथ काळवणे, संचालक, विद्यार्थी विकास विभाग
सहभागी महाविद्यालयास १४ लाख रुपये
युवा महोत्सव ज्या महाविद्यालयात होतो, त्या यजमान महाविद्यालयास विद्यापीठाकडून १४ लाख रुपये दिले जातात. त्यातून त्या महाविद्यालयाने युवा महोत्सव घ्यायचा असतो. वास्तविक, युवा महोत्सवासाठी ३० लाखांपेक्षा जास्तच खर्च होतो, असा महाविद्यालयांचा अनुभव आहे. यंदाच्या महोत्सवात ५५ ते ६० महाविद्यालयांमधील सुमारे दोन हजार विद्यार्थी सहभागी होतील, असा अंदाज आहे.
