मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमासाठी आज निघणार विनापरवाना दुचाकी रॅली! सत्ताधारी भाजप पदाधिकाऱ्यांनीच नाकारला पोलिसांचा नियम; शांतता कमिटीचे सदस्यच आयोजक

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर-मुंबई विमानसेवेच्या शुभारंभासाठी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोलापुरात येणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी आमदार देवेंद्र कोठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुचाकी रॅली काढणार असल्याचे सतीश तमशेट्टी यांच्या सोशल मिडियावरील पोस्टवर म्हटले आहे. पोलिसांनी मात्र रॅलीला परवानगी नाकारल्याचे सांगितले.
अशोक चौकातून निघणारी ही रॅली कुमठा नाका-गुरूनानक चौक-होटगी रोड-आसरा चौकामार्गे विमानतळ, अशी काढली जाणार आहे. बुधवारी (ता. १५) सकाळी ११ वाजता सोलापूर शहरातील प्रभाग क्र. १३ मधील भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते ही रॅली काढणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणाऱ्या विमानसेवा शुभारंभाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आमदार कोठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रॅली काढणार असल्याचे आयोजकांनी म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे आयोजक पोलिस आयुक्तालयाच्या शांतता कमिटीचे सदस्य आहेत. पोलिसांकडे आयोजकांनी परवानगी मागितली होती, पण मागील वर्षभरात आपण कोणालाही दुचाकी रॅली काढू दिलेली नाही. वाहतूक कोंडी, अपघात व त्यातून वाद होऊ नयेत म्हणून सोलापूर शहर पोलिसांनी दुचाकी रॅलीची परवानगी बंद केल्याचे सांगून पोलिसांनी या रॅलीला परवानगी नाकारली. तरीदेखील भाजपचेच पदाधिकारी, कार्यकर्ते रॅली काढणार आहेत हे विशेष.
पोलिस अधिकाऱ्यांचाही नाईलाज...
शांतता व सुव्यवस्थेसाठी आम्ही सोलापूर शहरात मोटारसायकल रॅलीसाठी परवानगी देणे बंद केले आहे. वर्षभर सर्वांनी त्याचे पालनही केले, पण आता मुख्यमंत्री सोलापूर येणार असल्याने सत्ताधारी भाजपचेच काही पदाधिकारी, कार्यकर्ते दुचाकी रॅली काढणार आहेत. वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी रॅलीसाठी परवानगी मागितली, पण परवानगी दिलेली नसतानाही ते रॅली काढण्यावर ठाम आहेत. सत्ताधारीच आता नियम पाळणार नसतील तर यापुढे सर्वांनाच (जे परवानगी मागतील त्यांना) रॅलीसाठी परवानगी द्यावी लागेल, असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
परवानगीसाठी वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी दिला पोलिसांना अर्ज
राज्याचे मुख्यमंत्री बुधवारी दुपारी एकच्या सुमारास सोलापूर-मुंबईच्या विमानसेवेच्या शुभारंभासाठी सोलापूरच्या विमानतळावर येतील. तत्पूर्वी, अशोक चौकातून निघणारी दुचाकी रॅली विमानतळावर पोचेल. रॅलीच्या परवानगीसाठी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना अर्ज दिला आहे.
- सतीश तमशेट्टी
