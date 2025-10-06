Walmik Karad : धक्कादायक ! वाल्मिक कराडच्या समर्थनार्थ संघटना अन् मित्रमंडळ; सोशल मीडियावर केले आर्थिक मदतीचे आवाहन

Summary1️⃣ मस्साजोग सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडच्या समर्थनार्थ संघटना व मित्रमंडळ स्थापन झाले आहे.2️⃣ सोशल मीडियावर आर्थिक मदतीचं आवाहन करत QR कोड आणि पेमेंट नंबरसह पोस्टर व्हायरल झाले.3️⃣ व्हायरल बॅनरवर भगवानबाबा, नामदेवशास्त्री, गोपीनाथ मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांचे फोटो झळकले..मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराड याचे पोस्टर काही दिवसांपूर्वी पंकजा मुंडे यांच्या दसरा मेळाव्यात झळकले असतानाचा आता आणखी एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. वाल्मिक कराडसाठच्या नावाने आता संघटना आणि मित्रमंडळ स्थापन झाले असून चक्क कराडच्या आर्थिक मदतीसाठी सोशल मीडियावर आवाहन करण्यात आले आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. .व्हायरल बॅनरवरील मेसेज काय? "वाल्मीक (अण्णा) कराड संघटना व मित्र मंडळ मजबूत करण्यासाठी तसेच सोशल मीडियावर ही वाल्मिक अण्णांचे नाव व चेहरा सातत्याने टिकून राहण्यासाठी आपले आर्थिक सहाय्य फार महत्त्वाचे आहे. फुल ना फुलाची पाकळी दान करून मदत करा. तेव्हाच अण्णा आपल्यामध्ये एक दिवस येतील थोडीशी मदत.. आण्णासाठी... आपल्या स्वाभिमानासाठी..." असा मेसेज लिहिला असून त्यावर एक क्युआर कोड देण्यात आला आहे आणि शिवाय खाली ऑनलाईन पेमेंटसाठी संदीप गोरख तांदळे असं नाव आणि त्यासमोर 9807089191 या नंबरवर फोन पे करून आपला स्क्रीन शॉट शेअर करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. .सोशल मीडियात व्हायरल होत असलेल्या या बॅनरवर डावीकडून भगवानबाबा, त्याशेजारी भगवानगडाचे महंत नामदेवशास्त्री, यानंतर दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे आणि त्याशेजारी धनंजय मुंडे यांचे फोटो लावण्यात आलेत. ज्या व्यक्तीमुळे मंत्रिपद गमवावं लागलं त्यासाठी धनंजय मुंडे अजूनही मागच्या दारानं काम करताहेत का? अशी चर्चा हे बॅनर व्हायर झाल्यानंतर बीडच्या राजकारणात रंगली आहे. शिवाय, यावर बीड पोलीस काही कारवाई करणार का? याकडेही नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. .खंडणी, वसुली करून कोट्यवधींची माया जमवल्याचा आरोप ज्या वाल्मिक कराडवर आहे, ज्याची बीडपासून पुण्यापर्यंत कोट्यवधीची संपत्ती आहे, त्या वाल्मिक कराडला अशा प्रकारे मागणी करून खरंच पैसे जमवण्याची गरज आहे की हा फक्त बातम्यांमध्ये, चर्चेत राहण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे? असा सुद्धा सवाल केला जात आहे. .FAQs प्र1. वाल्मिक कराड कोण आहे? ➡️ मस्साजोग सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचा आरोपी असून बीडमधील चर्चेतील व्यक्ती आहे.प्र2. या प्रकरणात नवीन काय घडलं? ➡️ त्याच्या समर्थनार्थ संघटना तयार करून आर्थिक मदतीचं आवाहन सोशल मीडियावर करण्यात आलं.प्र3. या मदतीसाठी पैसे कसे मागण्यात आले? ➡️ QR कोड व PhonePe नंबरसह पोस्टर शेअर करून मदत मागितली गेली.प्र4. बॅनरवर कोणत्या प्रमुख व्यक्तींचे फोटो होते? ➡️ भगवानबाबा, नामदेवशास्त्री, गोपीनाथ मुंडे आणि धनंजय मुंडे.प्र5. या बॅनरमुळे कोणती राजकीय चर्चा रंगली? ➡️ धनंजय मुंडे अजूनही कराडला मदत करतायत का, असा प्रश्न राजकारणात निर्माण झाला.प्र6. पोलिसांची भूमिका काय आहे? ➡️ नागरिकांमध्ये अपेक्षा आहे की पोलिस या व्हायरल पोस्टरबाबत तपास किंवा कारवाई करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.