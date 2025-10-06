महाराष्ट्र बातम्या

Walmik Karad : धक्कादायक ! वाल्मिक कराडच्या समर्थनार्थ संघटना अन् मित्रमंडळ; सोशल मीडियावर केले आर्थिक मदतीचे आवाहन

Beed Crime Case : पोलीस कारवाई होणार का? याकडे नागरिकांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. कराडकडे कोट्यवधींची संपत्ती असूनही निधी का मागितला? की फक्त प्रसिद्धीसाठी हा डाव? आहे सवाल आता निर्माण झाला आहे.
Walmik Karad : धक्कादायक ! वाल्मिक कराडच्या समर्थनार्थ संघटना अन् मित्रमंडळ; सोशल मीडियावर केले आर्थिक मदतीचे आवाहन
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

1️⃣ मस्साजोग सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडच्या समर्थनार्थ संघटना व मित्रमंडळ स्थापन झाले आहे.
2️⃣ सोशल मीडियावर आर्थिक मदतीचं आवाहन करत QR कोड आणि पेमेंट नंबरसह पोस्टर व्हायरल झाले.
3️⃣ व्हायरल बॅनरवर भगवानबाबा, नामदेवशास्त्री, गोपीनाथ मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांचे फोटो झळकले.

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराड याचे पोस्टर काही दिवसांपूर्वी पंकजा मुंडे यांच्या दसरा मेळाव्यात झळकले असतानाचा आता आणखी एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. वाल्मिक कराडसाठच्या नावाने आता संघटना आणि मित्रमंडळ स्थापन झाले असून चक्क कराडच्या आर्थिक मदतीसाठी सोशल मीडियावर आवाहन करण्यात आले आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
Pankaja Munde
Bhagwangad
FAQ
Beed crime news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com