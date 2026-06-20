Vande Bharat: वंदे भारतच्या फेऱ्यांमध्ये घट, प्रवाशांची गैरसोय; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयावर संताप

मुंबई : पावसाळी वेळापत्रकाच्या नावाखाली मुंबई-गोवा मार्गावरील प्रमुख गाड्यांच्या फेऱ्यांमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीमुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. त्यामुळे मुंबई-मडगाव वंदे भारत एक्स्प्रेस पूर्वीप्रमाणे आठवड्यातील सहा दिवस सुरू ठेवावी, अशी मागणी कोकण विकास समितीने रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे. तसेच, वंदे भारतसाठी २० डब्यांच्या दोन स्वतंत्र रेक उपलब्ध करून प्रवासी क्षमता वाढविण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे..समितीने दिलेल्या निवेदनानुसार, ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रवासी प्रतिसाद मिळत असतानाही मुंबई मडगाव वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या फेऱ्या सहा दिवसांवरून तीन दिवसांवर आणण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर तेजस एक्स्प्रेसच्या फेऱ्याही पाच दिवसांवरून तीन दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आल्या असून, एलटीटी-मडगाव एक्स्प्रेस आता आठवड्यातून केवळ दोन दिवस धावत आहे. परिणामी, मुंबई-गोवा मार्गावरील प्रवासी क्षमतेत मोठी घट झाली असून, आरक्षणासाठी प्रतीक्षा यादी वाढत असल्याचे समितीने म्हटले आहे..Maharashtra Weather: मेघगर्जनेसह उष्णतेचा इशारा! राज्यातील 'या' जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडणार; हवामान विभागाचा अलर्ट.प्रवाशांची वाढती गैरसोयरोहा, खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थिवीम, करमळी आणि मडगाव या स्थानकांवरील प्रवाशांना पुरेशा गाड्या उपलब्ध नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. आधीच १६८ टक्के क्षमतेने धावणाऱ्या कोकण रेल्वे मार्गावर प्रवाशांची संख्या वाढत असताना गाड्यांच्या फेऱ्या कमी करणे म्हणजे प्रवाशांना वेठीस धरण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप कोकण विकास समितीने केला आहे..अतिरिक्त 'रेक'ची मागणीप्रवाशांची मागणी कायम असताना फेऱ्या कमी करण्याऐवजी अतिरिक्त रेक उपलब्ध करून वंदे भारतची नियमित सहा दिवसांची सेवा कायम ठेवावी. तसेच, २० डब्यांच्या दोन वंदे भारत रेक उपलब्ध करून विद्यमान मार्गावरच अधिक प्रवाशांना सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी कोकण विकास समितीचे जयवंत शंकर दरेकर आणि अक्षय माधुकर महापदी यांनी केली आहे. मुंबई-गोवा हा देशातील महत्त्वाच्या पर्यटन आणि प्रवासी मार्गापैकी एक असून, त्यानुसार पुरेशी रेल्वे क्षमता उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकल मार्गावर ५६ तासांचा विशेष ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेसवर परिणाम; कधी आणि कुठे? पाहा वेळापत्रक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.