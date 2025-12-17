Vasai Virar Election : वसई-विरार महापालिकेसाठी शिवसेना-भाजप युती जाहीर; जागावाटपावर मात्र संभ्रम कायम!

विरार : वसई विरार महानगर पालिकेची गेल्या ५ वर्षा पासून रखडेलेल्या निवडणूका जाहिरा झाल्या नंतर राजकीय हालचालीना वेग आला आहे.यातच आज एकनाथ शिंदेची शिवसेना व भाजप मध्ये युतिची घोषणा आज भाजप मुख्यालयात करण्यात आली यावेळी राज्यात महायुती असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मात्र अनुपस्थित राहिल्यामुळे महायुती मध्ये बिघाडी झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे..राज्यामध्ये सतेत असलेल्या महायुती मधील भाजप आणी सेना यांच्या युतीची घोषणा शिवसेनेचे संपर्क नेते रवींद्र फाटक, भाजप आमदार राजन नाईक, आमदार स्नेहा दुबे पंडित, शिवसेने नेते राजेंद्र गावित, आमदार विलास तरे, भाजपा जिल्हा अध्यक्ष प्रज्ञा पाटील, शिवसेनेचे निलेश तेंडुलकर, तालुका प्रमुख सुदेश चौधरी, यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी बोलतांना राजन नाईक यांनी सांगितले दोन्ही पंक्षाच्या युती संर्धाभात प्राथमिक चर्चा आज झाली आणी युतीवर शिका मोर्तब करण्यात आला. तर शिवसेनेचे संपर्क नेते रवींद्र फाटक यांनी सांगितले कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना नेते उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सांगण्यानुसार आम्ही युती आकाराला आली आहे जागा वाटपाची अंतिम बोलणी २० तारीख पर्यंत होतील असे सांगितले..Pune Crime : अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर कारवाई; साडेतीन कोटींचे अमली पदार्थ जप्त; पाच जणांना अटक!.रवींद्र फाटक यांनी देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे या दोघांचे नावे घेतल्याने राज्यातील युती मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपा सेना युती मध्ये नसणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस चे जिल्हा अध्यक्ष राजाराम मुळीक यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले कि आजच्या युतीच्या मिटिंग बाबत मला कोणतेही माहिती नाही त्यामुळे वसई विरार मध्ये महायुतीतील सेना भाजप एकत्र लढत असलेला राष्ट्रवादी मात्र (अजित दादा पवार) वेगळे लढत असल्याचे संकेत निवडणुकीपूर्वीच मिळत आहेत..आज शिवसेना भाजप ची युतीची घोषणा झाली असली तरी या युती मध्ये भाजपा हाच मोठा भाऊ असणार आहे. ११५ जागंपैकी १०५ जागांवर भाजपा ने दावा केल्याचे सूत्रांकडून समजते तर १० जागा फक्त मित्र पक्षांनासाठी सोडण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाने ५० -५० टक्के जागांची केलेली मागणी गुलदस्त्यात राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.