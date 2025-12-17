महाराष्ट्र बातम्या

Vasai Virar Election : वसई-विरार महापालिकेसाठी शिवसेना-भाजप युती जाहीर; जागावाटपावर मात्र संभ्रम कायम!

Maharashtra Politics : वसई-विरार महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना-भाजप युतीची अधिकृत घोषणा झाली असून जागावाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनुपस्थितीमुळे महायुतीत फूट पडण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
विरार : वसई विरार महानगर पालिकेची गेल्या ५ वर्षा पासून रखडेलेल्या निवडणूका जाहिरा झाल्या नंतर राजकीय हालचालीना वेग आला आहे.यातच आज एकनाथ शिंदेची शिवसेना व भाजप मध्ये युतिची घोषणा आज भाजप मुख्यालयात करण्यात आली यावेळी राज्यात महायुती असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मात्र अनुपस्थित राहिल्यामुळे महायुती मध्ये बिघाडी झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

