महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Alert : कमी दाबाच्या पट्ट्याचा प्रभाव; यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोलीत मुसळधार पावसाची शक्यता

Maharashtra Weather News : विदर्भात हवामानाचा अंदाज बदलला असून यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. जाणून घ्या हवामानाचा ताजा अंदाज.
Maharashtra Rain Alert bay of bengal

Maharashtra Rain Alert bay of bengal

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Low Pressure Area Maharashtra : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्राच्या प्रभावामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. आज (ता. २४) विदर्भ, मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत वादळी वारे, मेघगर्जना आणि विजांसह पावसाचा अंदाज असून हवामान विभागाने काही जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. पूर्व विदर्भातील यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या चार जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Weather
Weather Department
weather forcast
maharashtra rain
maharashtra rain update
weather changes in Maharashtra
Maharashtra rainfall news
weather alerts for farmers
weather alerts Maharashtra
Bay of Bengal monsoon
Maharashtra rainfall updates
Maharashtra rainfall statistics
Maharashtra rainfall traditions
Maharashtra rain forecast
Marathi News Esakal
www.esakal.com