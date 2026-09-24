Maharashtra Rain Alert : कमी दाबाच्या पट्ट्याचा प्रभाव; यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोलीत मुसळधार पावसाची शक्यता

Low Pressure Area Maharashtra : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्राच्या प्रभावामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. आज (ता. २४) विदर्भ, मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत वादळी वारे, मेघगर्जना आणि विजांसह पावसाचा अंदाज असून हवामान विभागाने काही जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. पूर्व विदर्भातील यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या चार जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे..जिल्हानिहाय पावसाचा अंदाजऑरेंज अलर्ट : यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली.जोरदार पावसाचा येलो अलर्ट : हिंगोली, नांदेड, वर्धा, भंडारा, गोंदिया.वादळी वाऱ्यासह पावसाचा येलो अलर्ट : जालना, बीड, धाराशिव.विजांसह पावसाचा येलो अलर्ट : सिंधुदुर्ग, जळगाव, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, लातूर, बुलडाणा, अकोला, अमरावती आणि वाशीम..Maharashtra Weather Forecast : परतीचा मान्सून बरसणार! पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाडा अन् विदर्भात पावसाचा इशारा, आज २४ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट.दरम्यान, मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू झाला असून देशाच्या वायव्य भागातून मॉन्सूनने माघार घेतली आहे. बंगालच्या उपसागरातील वादळी प्रणालीपासून अंदमान समुद्र ते थायलंडच्या आखातापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. या हवामान प्रणालीच्या प्रभावामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाची शक्यता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.