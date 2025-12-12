महाराष्ट्र बातम्या

Vidhan Bhavan ruckus case : विधानभवनात आव्हाड अन् पडळकर समर्थकांच्या राडा प्रकरणी अहवाल सादर

Awhad–Padalkar clash inside the Maharashtra Assembly : नितीन देशमुख आणि सर्जेराव टकले यांना दोन दिवसांच्या दिवाणी कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद
Security and officials inside the Maharashtra Vidhan Bhavan during the submission of the report on the clash between Awhad and Padalkar supporters.

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Awhad–Padalkar Supporters’ Clash in Vidhan Bhavan : पावसाळी अधिवेशना दरम्यान भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये विधानभवनाच्या लॉबीत राडा झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी विशेषाधिकार समितीकडे देण्यात आली होती. आज समितीचा अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला.

 याप्रकरणी आज जेव्हा याप्रकरणी अहवाल सादर केला गेला, तेव्हा नितीन देशमुख आणि सर्जेराव टकले यांना दोन दिवसांच्या दिवाणी कारावासाच्या शिक्षेची शिफारस करण्यात आली. याशिवाय, सर्जेराव टकले यांना २०२९ पर्यंत विधानभवनात बंदी घालण्याची शिफारस आणि विधानभवन परिसरातील नियम कडक करण्याची शिफारसही केली आहे.

सर्व बाबींचा विचार करून विधानभवनसारख्या प्रतिबंधित ठिकाणी गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना पडताळणी न करता प्रवेश देणे गंभीर आहे. त्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

विशेषाधिकार समितीचे अध्यक्ष आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी विधानसभेत अहवाल सादर केला. ते म्हणाले, नितीश देशमुख आणि सर्जेराव टकले यांच्यातील धक्काबुक्कीमुळे विशेषाधिकार भंग व अवमानप्रकरणी विशेषाधिकार समितीने याप्रकरणी दहा बैठका घेतल्या. देशमुख व टकले यांचे साक्षपुरावे नोंदविले.

jitendra awhad
Vidhan Bhavan
Gopichand Padalkar

