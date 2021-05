गाय की फूटबॉलपटू? व्हिडिओ पाहून तुम्हीही व्हाल चकीत

काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर क्रिकेट खेळणाऱ्या एका हत्तीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडीओमध्ये एक हत्ती चक्क बॅटींग करत होता. हा व्हिडीओ त्यावेळी चांगलाच चर्चेत आला होता. विशेष म्हणजे सोशल मीडियावर प्राण्यांचे असे अनेक मजेशीर व्हिडीओ व्हायरल होत असल्याचं आपण पाहिलं आहे. यामध्येच सध्या फुटबॉल खेळणारी एक गाय चर्चेत आली आहे. एखाद्या प्रशिक्षित फुटबॉलपटूप्रमाणे ही गाय फूटबॉलवर पाय वगैरे ठेऊन उभी असल्याचं यात पाहायला मिळत आहे. (viral video of cow who joins gully football match and show some amazing defensing skills)

सोशल मीडियावर चर्चेत आलेल्या व्हिडीओमध्ये एक गाय मोठ्या मैदानात फुटबॉल खेळतांना दिसत आहे. प्रथम तिने हा फुटबॉल चार पायांमध्ये पकडला असून नंतर पुढच्या पायाच्या सहाय्याने ती फुटबॉलला जोरात किक मारते, ज्यामुळे फुटबॉल उंच हवेत उडतो आणि मैदानात असलेल्या मुलांकडे जातो. विशेष म्हणजे गायीचा हा अंदाज पाहिल्यानंतर मैदानातील मुलंदेखील तिच्यासोबत फुटबॉल खेळत आहेत.

दरम्यान, सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ चर्चेत आला असून अनेकांना या गायीचा अनोखा अंदाज भावला आहे. अनेकांनी या गायीचं कौतुक केलं आहे.