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Vidarbha News: FDAच्या कारवाईमुळे ५० लाखांचं नुकसान, उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी; गोरस भांडार प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

FDA Action Sparks Controversy in Wardha: FDA कारवाई, गोरस भांडार, उच्चस्तरीय चौकशी या मुद्द्यांवर वर्ध्यात वाद वाढला आहे. संस्थेला ५० लाखांचे नुकसान झाल्याचा दावा करत निष्पक्ष चौकशी आणि नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली आहे.
Vidarbha News

Vidarbha News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वर्धा: गोरस भांडार प्रकरणात झालेल्या प्रशासकीय कारवाईमुळे संस्था, शेतकरी, गोपालक, दूध उत्पादक तसेच कर्मचाऱ्यांचे झालेले आर्थिक व सामाजिक नुकसान लक्षात घेऊन या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, दोषी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी आणि संस्थेला झालेल्या नुकसानीची योग्य नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी वर्धा जिल्हा सर्वोदय मंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे केली.

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