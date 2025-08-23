Dharashiv Video : किती भयानक आहे हे! प्रवाशी घेऊन जाणाऱ्या चालत्या एसटी बसला आग लागली, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

ST Bus Fire Video : आपण आगीच्या अनेक घटनाबद्दल ऐकतो वाचतो, पण आज एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका चालत्या बसने पेट घेतला. ही घटना इतकी भीषण होती की क्षणात बसमधून आगीचे लोट आणि धूर निघू लागला. ही घटना धाराशीवमध्ये तुळजापूर- नळदुर्ग रोडवर घडली. तीर्थ बुद्रुकजवळ बसला अचानक आग लागली. क्षणात प्रवाशी घेऊन जाणाऱ्या चालत्या एसटी बसने पेट घेतला..बसमध्ये यंग लागताच प्रवाशांची जीव वाचवण्यासाठी तारांबळ उडाली. ड्रायव्हरच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला. एसटी महामंडळाचे अधिकारी आणि पोलिस कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत.प्रवाशांना वेळीस बाहेर काढण्यात आले त्यामुळे कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही. पण हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पुढे तपास सुरू आहे ही घटना कशी घडली, काय तांत्रिक अडचण होती याविषयी तपास होईल. (ही बातमी अपडेट होत आहे).Video : मोलकरीण रोज धुतलेल्या भांड्यांवर करायची मूत्रविसर्जन..10 वर्षे कुटुंबासाठी केले काम अन् अचानक CCTVमध्ये दिसली धक्कादायक गोष्ट.FAQs नळदुर्गमध्ये घडलेली बस आगीची घटना नेमकी काय होती?What was the exact incident of the bus fire in Naldurg?धाराशीवच्या नळदुर्गमध्ये एका चालत्या एसटी बसने अचानक पेट घेतला. धूर आणि आगीचे लोट बसमधून निघाले, पण प्रवाशांना वेळीच बाहेर काढल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.प्रवाशांची सुरक्षितता कशी सुनिश्चित केली गेली?How was the safety of passengers ensured?बसचालकाने धूर दिसताच तात्काळ बस थांबवली आणि सर्व प्रवाशांना बाहेर काढले, ज्यामुळे सर्वजण सुरक्षित राहिले.ही घटना कशामुळे घडली असावी?What could have caused this incident?प्राथमिक माहितीनुसार, तांत्रिक बिघाडामुळे आग लागली असावी, पण याचा तपास सध्या सुरू आहे.या घटनेचा व्हिडिओ का व्हायरल झाला?Why did the video of this incident go viral?आगीच्या भीषण दृश्यांचा व्हिडिओ आणि प्रवाशांच्या नाट्यमय सुटकेचे दृश्य यामुळे हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.आता पुढे काय कारवाई होणार आहे?What actions will be taken next?पोलिस आणि एसटी महामंडळ यंत्रणा आगीच्या कारणांचा तपास करत आहे, तसेच बसच्या देखभालीची तपासणी केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.