Dharashiv Video : किती भयानक आहे हे! प्रवाशी घेऊन जाणाऱ्या चालत्या एसटी बसला आग लागली, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Dharashiv MSRTC Bus Fire Naldurg - Tuljapur Road Video Viral : धाराशीवमध्ये तुळजापूर- नळदुर्ग रोडवर तीर्थ बुद्रुकजवळ चालत्या बसला अचानक आग लागली.
ST Bus Fire Video : आपण आगीच्या अनेक घटनाबद्दल ऐकतो वाचतो, पण आज एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका चालत्या बसने पेट घेतला. ही घटना इतकी भीषण होती की क्षणात बसमधून आगीचे लोट आणि धूर निघू लागला. ही घटना धाराशीवमध्ये तुळजापूर- नळदुर्ग रोडवर घडली. तीर्थ बुद्रुकजवळ बसला अचानक आग लागली. क्षणात प्रवाशी घेऊन जाणाऱ्या चालत्या एसटी बसने पेट घेतला.

