Maharashtra Rain Alert : पुढील ५ दिवस धोक्याचे, पावसाचा जोर आणखी वाढणार; मान्सूनचा राज्यातील परतीचा प्रवास लांबला

Summaryमान्सूनचा परतीचा प्रवास लांबल्यामुळे राज्यात पाऊस ५ ऑक्टोबरपर्यंत राहणार आहे.बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचा पट्टा यासाठी कारणीभूत ठरला आहे.मराठवाडा, कोकण व मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. .राज्यात अतिवृष्टीने अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मात्र राज्यात पावसाने अद्याप उघडीप दिलेली नाही. अशातच आता आणखी राज्यातील मान्सूचा परतीचा प्रवास लांबल्याची बातमी समोर आली आहे. यामुळे पुढील चार ते पाच दिवस पावसाचा जोर वाढणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. .साधारणपणे एक ऑक्टोबरच्या आसपास मान्सून महाराष्ट्रातून परततो, मात्र यंदा पाच ऑक्टोबरपर्यंत मान्सून महाराष्ट्रात राहणार आहे, अशी माहिती भारतीय हवामान विभागाने दिली आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने पुढील काही दिवस महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार आहे.पुढील तीन ते चार दिवस महाराष्ट्र मुसळधार पाऊस कोसळण्याची शक्यता आहे तसेच ५ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात पाऊस राहणार आहे. .दरम्यान २७ सप्टेंबर रोजी उद्या महाराष्ट्रात पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात अतिमुसळधार तर कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात देखील जोरदार पाऊस कोसळणार असल्याच अंदाज वर्तविण्यात आला आहे..Heavy Rain Forecast : नवरात्रोत्सवाचा काळ पावसात, पुढच्या चार दिवसांचा हवामान विभागाचा अंदाज आला; मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस.राज्यात अतिवृष्टीने हाहाकार केला असून याचा सर्वाधिक फटका मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्याला बसला आहे. प्रचंड पावसामुळे अनेक गावे पाण्यात गेली. शेतीचे प्रचंड नुकसाना झाले आहे. अस्मानी संकटामुळे शेतीला मोठा फटका बसला आहे. दरम्यान राज्य सरकारने मदत जाहीर केली असतील तर केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रतिक्षा आहे. .FAQsप्रश्न १: मान्सून महाराष्ट्रातून कधी परतेल? 👉 ५ ऑक्टोबरपर्यंत मान्सून महाराष्ट्रात राहील.प्रश्न २: पावसाचा सर्वाधिक फटका कोणत्या भागांना बसला आहे? 👉 मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्हा सर्वाधिक प्रभावित झाला आहे.प्रश्न ३: मुसळधार पाऊस का होत आहे? 👉 बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने पावसाचा जोर वाढला आहे.प्रश्न ४: कोणत्या तारखांना पावसाचा जोर वाढणार आहे? 👉 २७ सप्टेंबरपासून पुढील ३–४ दिवस जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे.प्रश्न ५: राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत? 👉 राज्य सरकारने मदत जाहीर केली आहे, तर केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट पाहिली जात आहे.प्रश्न ६: शेतीवर पावसाचा कसा परिणाम झाला आहे? 👉 अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून अनेक गावे पाण्याखाली गेली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.