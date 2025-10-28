Maharashtra Weather : राज्यात पुढील काही दिवस संकटाचे ! 'या' जिल्ह्यांत पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार, जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज

Summaryराज्यात पुढील तीन दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार आहे.बंगालच्या उपसागरातील ‘मोंथा’ चक्रीवादळ आणि अरबी समुद्रातील कमी दाब प्रणालीमुळे पावसाची स्थिती निर्माण झाली आहे.विदर्भात आज पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे..राज्यातील अनेक भागांत मागील आठवडाभरापासून पाऊस कोसळत आहे.बंगालच्या उपसागरातील ‘मोंथा’ चक्रीवादळ, अरबी समुद्रातील कमी दाब प्रणालीच्या प्रभावामुळे पाऊस सुरु आहे. त्यामुळे पुढील तीन दिवस राज्यात पावसाचा जोर राहणार आहे. दरम्यान विदर्भात पावसाचा आज जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. उर्वरित भागात विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. .आज मंगळवार रोजी कोकणातील रत्नागिरी आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांत जोरदार पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा कोल्हापूर, नाशिक, अहिल्यानगर,छत्रपती संभाजीनगर जालना परभणी बीड, नांदेड, हिंगोली सह विदर्भातील बुलढाणा अकोला, अमरावती भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यात विजांसह वादळी पावसाची शक्यता आहे, या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. .मागील तीन दिवसांपासून कोकण,मध्य महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी जोरदार पावसाचा दणका कायम होता. मराठवाडा आणि विदर्भातही पावसाच्या हलक्या ते मध्यम सरी कोसळल्या. काल दिवसभर मुंबईत जोरदार पाऊस सुरु होता दुपारनंतर आणि सायंकाळी काही भागांत अचानक मुसळधार पावसाची तीव्रता वाढली.आजदेखील जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज आहे..FAQs प्र.१: सध्या महाराष्ट्रात पाऊस का वाढला आहे? ➡ बंगालच्या उपसागरातील चक्रीवादळ आणि अरबी समुद्रातील कमी दाब प्रणालीमुळे पावसाची तीव्रता वाढली आहे.प्र.२: कोणत्या भागांमध्ये सर्वाधिक पाऊस होणार आहे? ➡ रत्नागिरी, अमरावती, अकोला, आणि इतर विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे.प्र.३: कोणत्या जिल्ह्यांना हवामान खात्याने येलो अलर्ट दिला आहे? ➡ पुणे, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, बीड, जालना, नांदेड, अमरावती, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट आहे.प्र.४: पावसाचा प्रभाव किती दिवस राहील? ➡ पुढील तीन दिवस राज्यात मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे.प्र.५: मुंबईत पावसाची स्थिती कशी आहे? ➡ मुंबईत कालपासून मुसळधार पाऊस सुरू असून आजही तीव्र सरींचा अंदाज आहे.प्र.६: नागरिकांनी कोणती काळजी घ्यावी? ➡ अनावश्यक प्रवास टाळावा, विजांच्या कडकडाटावेळी उघड्या जागेत न राहणे, आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.