Maharashtra Weather Forecast : महाराष्ट्रात हवामान विभागाकडून पावसाचा अंदाज, किती दिवस तापमानात बदल होणार

Rain Prediction In Maharashtra : महाराष्ट्रात हवामान विभागाने पावसाचा अंदाज वर्तवला असून पुढील काही दिवस तापमानात बदल होणार आहे. जाणून घ्या सविस्तर हवामान अपडेट.
Sandeep Shirguppe
IMD Weather Alert Maharashtra : महाराष्ट्रात किमान तापमानात वाढ झाल्याने गारठा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला, तर काही ठिकाणी अंशतः ढगाळ हवामान आणि कमाल तापमानात झालेल्या वाढीमुळे उकाडा जाणवत आहे. आज (ता. २२) किमान तापमानातील वाढ कायम राहणार असून, उत्तर महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

