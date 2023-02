Shinde Vs Thackeray : सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं? मुद्द्यात समजून घ्या...

Shinde Vs Thackeray : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणी सुरू झाली आहे. आजची सुनावणी संपली आहे. पुढची सुनावणी उद्या होणार आहे. पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ यावर सुनावणी करत आहे. यामध्ये सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे.

देशातील सर्वात मोठे न्यायालय प्रथम युक्तिवाद ऐकून घेतील आणि सुनावणी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायची की पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठामार्फत सुनावणी करायची हे ठरवेल. दरम्यान आजच्या सुनावणीतल महत्वाचे मुद्दे आपण समजून घेऊया...

