Tipu Sultan Heirs : टिपू सुलतानचे वंशज चक्क चालवतात रिक्षा, सोन्या चांदीत लोळणारे राजघराणे एक-एक रुपयाला झालेत लाचार, आता कुठे आहेत

टिपू सुलतान हे भारतीय इतिहासातील एक अजरामर व्यक्तिमत्व होते, ज्यांनी ब्रिटीश सत्तेला कडवी झुंज दिली. १७९९ मध्ये श्रीरंगपट्टणमच्या युद्धात त्यांना वीरमरण आले आणि तिथूनच त्यांच्या शाही कुटुंबाच्या अधोगतीला सुरुवात झाली. ब्रिटीशांनी टिपू सुलतानच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या १२ मुलांना आणि संपूर्ण कुटुंबाला म्हैसूरमधून हद्दपार करून कोलकात्यात नजरकैदेत ठेवले. एकेकाळी सोन्या चांदीत लोळणारे हे राजघराणे परक्या भूमीत एकाएकी पोरके झाले आणि त्यांच्या संघर्षाचा एक नवा काळ सुरू झाला..विखुरलेले वंशजटिपू सुलतान यांना एकूण १२ मुले होती पण आजच्या काळात केवळ ५ मुलांचेच वंशज अस्तित्वात असल्याचे पुरावे मिळतात. यापैकी मुनीरुद्दीन आणि प्रिन्स गुलाम मोहम्मद या दोन पुत्रांच्या वंशजांची माहिती अधिक स्पष्टपणे समोर येते. १९४७ च्या फाळणीनंतर या कुटुंबाची मोठी वाताहत झाली. कुटुंबातील अनेक सदस्य पाकिस्तानात गेले तर काही भारतातच राहिले. आज हे वंशज कोलकात्याच्या गजबजलेल्या भागात अत्यंत साध्या आणि भाड्याच्या घरात राहून आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडत आहेत..गरिबीचे चटके आणि उदरनिर्वाहज्या टिपू सुलतानच्या नावाचा एकेकाळी दरारा होता, त्यांचे वंशज आज अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहेत. या राजघराण्यातील काही सदस्य आज पोटाची खळगी भरण्यासाठी रिक्षा चालवतात तर काही रॉकेलची डीलरशिप किंवा छोटी मोठी दुकाने चालवून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणारी फी भरतानाही त्यांना मोठी कसरत करावी लागते. एकेकाळचे 'शहजादे' आज सामान्य नागरिकांप्रमाणे किरकोळ नोकऱ्या करून दिवस ढकलत आहेत..ट्रस्टची मालमत्ता आणि हक्काचा लढाटिपू सुलतानचे वंशज हे भारतातील एका मोठ्या मुस्लिम ट्रस्टचे म्हणजेच 'प्रिन्स गुलाम मोहम्मद ट्रस्ट'चे अधिकृत वारसदार आहेत. या ट्रस्टकडे कोलकात्यात मौल्यवान जमिनी आणि इमारती स्वरूपात मोठी मालमत्ता आहे. मात्र दुर्दैवाची गोष्ट अशी की या संपत्तीचा प्रत्यक्ष लाभ या वंशजांना मिळत नाही. कायदेशीर पेच आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे ही कोट्यवधींची मालमत्ता असूनही टिपू सुलतानचे वारसदार मात्र आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत..सध्याची परिस्थिती आणि हरवलेले वैभवसध्या कोलकात्यात राहणारे अन्वर शाह आणि त्यांचे कुटुंबीय हे टिपू सुलतानचे थेट वंशज मानले जातात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार काळानुसार त्यांचे कुटुंब विखुरले गेले आणि संपत्तीचा अधिकारही त्यांच्या हातातून निसटला. ज्या हातांनी एकेकाळी तलवारी धरून साम्राज्य राखले तेच हात आज पोटासाठी कष्ट करत आहेत. 'म्हैसूरच्या वाघा'चा हा वारसा आज इतिहासाच्या पानांतून बाहेर येऊन केवळ जगण्यासाठी संघर्ष करत असल्याचे विदारक चित्र आपल्याला पाहायला मिळते.