Marathi News Website: मराठी डिजिटल बातम्यांमध्ये 'सकाळ डिजिटल' नंबर १; साडे सहा कोटींहून अधिक वाचकांचा विश्वास

No. 1 Marathi Website: मराठी डिजिटल न्यूजच्या जगात ईसकाळ (eSakal.com) ने आपली सत्ता कायम राखली आहे. Comscore (कॉमस्कोर) च्या ताज्या अहवालानुसार, ईसकाळने इतर सर्व मराठी वृत्तसंस्थांना मागे टाकून पहिला क्रमांक पटकावला आहे..ईसकाळची ऐतिहासिक कामगिरीया अहवालानुसार, ईसकाळला तब्बल ६.५ कोटी (६५.५ मिलियन) युनिक व्हिजिटर्स मिळाले आहेत. सकाळ मीडिया ग्रुपचा 'प्रिंट ते डिजिटल' हा प्रवास अत्यंत यशस्वी ठरला असून, महाराष्ट्रातील सर्वात विश्वासार्ह माध्यम म्हणून ईसकाळने आपली ओळख निर्माण केली आहे..इतर वृत्तसंस्थांची आकडेवारी (युनिक व्हिजिटर्स):कॉमस्कोरच्या मार्च २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, ईसकाळने मोठ्या फरकाने आघाडी घेतली आहे:ईसकाळ: ६.५ कोटी (६५.५ मिलियन)लोकमत: ४.८ कोटी (४८.६ मिलियन)न्यूज१८ लोकमत: ३.१ कोटी (३१.७ मिलियन)टीव्ही९ मराठी: ३.१ कोटी (३१.४ मिलियन)एबीपी माझा: १.८ कोटी (१८ मिलियन)झी न्यूज मराठी: १.५ कोटी (१५.१ मिलियन).वाचकांचा विश्वास आणि गुणवत्ताकेवळ बातम्या देणेच नाही, तर वाचकांना हव्या असलेल्या विश्वसनीय आणि अचूक माहितीवर ईसकाळने कायम भर दिला आहे. डिजिटल जगातील बदल लक्षात घेऊन केलेल्या नवनवीन प्रयोगांमुळेच आज ईसकाळ हे महाराष्ट्राचे सर्वात मोठे डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म बनले आहे.हे यश वाचकांचे प्रेम आणि सकाळच्या डिजिटल टीमच्या मेहनतीचे फळ आहे. भविष्यातही अशाच प्रकारे दर्जेदार पत्रकारिता करण्याचा निर्धार ईसकाळने व्यक्त केला आहे.