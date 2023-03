Raj Thackeray : मनसेच्या मंचावर भव्य पक्षप्रवेश झालेले भरत दाभोळकर कोण? चेहरा ओळखीचाच आहे...

Raj Thackeray Speech News : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या तर्फे आज गुढीपाडवा मेळावा आयोजित कऱण्यात आला आहे. या मेळाव्यामध्ये राज ठाकरे काय बोलणार, कोणावर टीका करणार, कोणाचं कौतुक करणार याकडे सगळ्या राज्याचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं. अशातच मंचावर एक पक्षप्रवेश झाला आणि सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. (Bharat Dabholkar in MNS in the presence of Raj Thackeray)

पक्षप्रवेश झालेला हा चेहरा अनेकांच्या परिचयाचा आहे. भरत दाभोळकर यांनी आज राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश केला. दाभोळकर हे प्रसिद्ध अभिनेते, दिग्दर्शक आणि लेखक आहे. जाहिरात विश्वातलं ते एक मोठं नाव आहे. त्यांनी अनेक इंग्रजी नाटकंही लिहिली आहे.