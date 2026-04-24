Govind Pansare : ‘शिवाजी कोण होता?’ पुस्तकाचे लेखक गोविंद पानसरे कोण होते? आता का चर्चेत आले?

महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय आणि बौद्धिक क्षेत्रात गोविंद पानसरे हे एक प्रमुख नाव होते. ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे ज्येष्ठ नेते, वकील, लेखक, कार्यकर्ते आणि तर्कवादी विचारवंत म्हणून ओळखले जातात. त्यांचा जन्म अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील कोल्हार या छोट्याशा खेड्यात झाला होता. कुटुंबीयांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गरिबीची होती. वडील किरकोळ कामे करत आणि आई शेतमजुरी करत. या पार्श्वभूमीवर पानसरे यांनी स्वतःच्या मेहनतीने शिक्षण पूर्ण केले आणि सामाजिक न्यायाच्या विचारांशी जोडले गेले..कामगारांच्या हक्कांसाठी लढापानसरे यांचे बालपण आणि तरुणपण गरिबी आणि संघर्षाने भरलेले होते. सुरुवातीला ते राष्ट्र सेवा दल या समाजवादी संघटनेशी जोडले गेले, जे साने गुरुजींनी स्थापन केले होते. १९५२ मध्ये ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआय) मध्ये सामील झाले. पक्षात त्यांनी दीर्घकाळ काम केले. ते महाराष्ट्र राज्य सचिव आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळाचे सदस्यही होते. ट्रेड युनियन चळवळीत सक्रिय सहभाग घेत त्यांनी कामगारांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. ते श्रमिक वकील म्हणूनही ओळखले जात. अनेक कामगार संघटनांना त्यांनी कायद्याच्या माध्यमातून मदत केली.पानसरे हे केवळ राजकीय नेते नव्हते, तर सामाजिक सुधारक आणि तर्कवादी विचारवंत होते. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ, जातिभेदविरोधी चळवळ आणि आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्रमांत त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. स्त्री-पुरुष समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि दलित-बहुजनांच्या हक्कांसाठी ते सातत्याने काम करत. त्यांनी किमान २१ पुस्तके लिहिली, ज्यातील बहुतेक सामाजिक अन्यायांवर टीका करणारी आहेत..Kolhapur Pansare Case Update : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपीच्या खरं कारण सांगितलं वकिलांनी, दाव्याने खळबळ.सर्वात प्रसिद्ध आणि वादग्रस्त पुस्तक म्हणजे ‘शिवाजी कोण होता?’त्यांचे सर्वात प्रसिद्ध आणि वादग्रस्त पुस्तक म्हणजे ‘शिवाजी कोण होता?’. हे १९८८ मध्ये प्रकाशित झाले. अवघ्या ७४-१०० पानांच्या या छोट्याशा पुस्तिकेने महाराष्ट्राच्या इतिहासाच्या चर्चेला नवी दिशा दिली. पानसरे यांनी शिवाजी महाराजांना धर्मनिरपेक्ष, शेतकरी-बहुजनांचा राजा, सर्वधर्मसमभावी आणि प्रजावत्सल शासक म्हणून सादर केले. पुस्तकात ते सांगतात की शिवाजी महाराजांनी मुसलमान सरदार आणि सैनिकांना आपल्या सेनेत स्थान दिले होते. त्यांचा राज्यकारभार हा वर्ग आणि जातीय सत्तेच्या विरुद्ध सामान्य जनतेच्या बाजूने होता. महात्मा जोतिराव फुले यांनी शिवाजींना ‘कुळवाडी भूषण’ म्हणजे शेतकऱ्यांचा गौरव म्हणून संबोधले होते, याचा पानसरे यांनी संदर्भ दिला.हे पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यापासून ते आजपर्यंत चर्चेत आहे. हिंदुत्ववादी गटांना हे पुस्तक शिवाजींच्या ‘हिंदू योद्धा’ प्रतिमेला आव्हान देणारे वाटते. त्यामुळे पानसरे यांना धमक्या मिळत होत्या. तरीही त्यांनी तर्कशुद्ध, पुराव्यावर आधारित इतिहास मांडला. पुस्तकाचे इंग्रजी अनुवादही झाले आणि ते व्यापक वाचकवर्गापर्यंत पोहोचले. पुस्तकाने लाखो प्रती विकल्या आणि ७५ हून अधिक आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या..मुंबईत निधन-१६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी पत्नी उमा पानसरे यांच्यासोबत फिरायला जात असताना कोल्हापूर येथे दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. पानसरे यांना गंभीर जखमा झाल्या. चार दिवसांनंतर, २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी मुंबईत त्यांचे निधन झाले. वय ८१ वर्षे. हा हल्ला त्यांच्या तर्कवादी आणि धर्मनिरपेक्ष विचारांविरुद्धचा होता असे मानले जाते. हल्लेखोर मोटारसायकलवरून आले होते आणि त्यांनी पानसरे दांपत्याला पत्ता विचारल्याच्या बहाण्याने थांबवले. पानसरे यांच्या मानेवर आणि छातीवर गोळ्या लागल्या. उमा पानसरे यांनाही जखमा झाल्या, पण त्या वाचल्या. पानसरे यांच्या हत्येसोबत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, एम.एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्यांमध्येही काही संबंध दिसून आले. या प्रकरणात काही आरोपींना अटक झाली, काहींना जामीन मिळाला. २०२६ पर्यंत प्रकरण अद्याप न्यायालयात आहे आणि काही मुख्य आरोपींना जामीन मिळाला आहे.पानसरे यांचे जीवन सामान्य जनतेच्या बाजूने लढण्याचे प्रतीक होते. ते गरीब शेतकऱ्यांचा मुलगा असूनही शिक्षण आणि संघर्षातून मोठे नेते झाले. त्यांच्या पुस्तकांमधून ते धर्म, जात आणि वर्ग यांच्या परिवर्तनाची दिशा शोधत. आंतरजातीय विवाह, अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांना ते प्रोत्साहन देत. त्यांचे निधन झाल्यानंतरही त्यांच्या विचारांचा प्रभाव कायम आहे. ‘शिवाजी कोण होता?’ हे पुस्तक आजही विक्री होत आहे आणि चर्चा होत आहे..संजय गायकवाड प्रकरण काय?बुलढाण्याचे शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी या पुस्तकाच्या प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना फोन करून अत्यंत अपमानजनक भाषेत शिवीगाळ केली आणि धमकी दिली. पुस्तकाच्या शीर्षकात ‘छत्रपती’ किंवा ‘महाराज’ हे सन्मानसूचक शब्द नसल्याबद्दल त्यांनी आक्षेप घेतला. २२ एप्रिल २०२६ रोजी रात्री १२:५१ वाजता झालेल्या या नऊ मिनिटांच्या फोन कॉलमध्ये गायकवाड यांनी आंबी यांना धमकी दिली, जीभ कापण्याची आणि घरात घुसून मारहाण करण्याची भाषा वापरली. ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर गायकवाड यांनी धमकी दिल्याचे कबूल केले, पण ऑडिओत छेडछाड झाल्याचा दावा केला. प्रकाशक आंबी यांनी राजारामपुरी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. या घटनेमुळे पानसरे यांचे नाव पुन्हा चर्चेत आले. विरोधकांनी या धमकीला ‘खुला गुंडगिरी’ म्हटले आणि कारवाईची मागणी केली. गायकवाड यांना पूर्वीही विवादास्पद वक्तव्यांमुळे प्रसिद्धी मिळाली आहे.त्यामुळे १९८८ च्या पुस्तकावर आजही भावनिक राजकारण होत आहे. त्यांच्या मते, शिवाजी महाराज हे शेतकऱ्यांचे, बहुजनांचे आणि धर्मनिरपेक्ष राजे होते. हा दृष्टिकोन काहींना आवडत नाही, पण इतिहासाच्या बहुआयामी अभ्यासाला तो महत्त्वाचा आहे..पुस्तकावरून वाद पेटला; शिंदे गटाच्या आमदाराचा संताप अनावर; प्रकाशकाला फोनवर अश्लील धमक्या, ऑडिओ व्हायरल. 