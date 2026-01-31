Who is Naresh Arora : संकटातही अजित पवारांनी सोडली नाही साथ… नेमके कोण आहेत नरेश अरोरा?

नरेश अरोरा हे एक प्रमुख राजकीय रणनीतिकार आणि डिजिटल कॅम्पेन मॅनेजर आहेत. ते डिझाइनबॉक्स्ड इनोव्हेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे सह-संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. ही कंपनी मुख्यतः राजकीय डिजिटल मीडिया मोहिमा, प्रचार व्यवस्थापन, सोशल मीडिया कॅम्पेन आणि ब्रँडिंग यावर काम करते. अरोरा यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात २०११ मध्ये कंटेंट डेव्हलपमेंट आणि डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्रात केली होती, परंतु नंतर ते राजकीय क्षेत्रात वळले आणि अनेक पक्षांच्या निवडणुकी मोहिमा हाताळल्या..काँग्रेस पक्षासोबत कामअरोरा यांनी सुरुवातीला काँग्रेस पक्षासोबत काम केले. त्यांनी २०१७ पासून विविध राज्यांतील निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या डिजिटल आणि प्रचार मोहिमा यशस्वीपणे हाताळल्या. उदाहरणार्थ, २०१७ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुका, हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुका, २०१८ च्या पंजाब नगरपालिका निवडणुका, तसेच कर्नाटक आणि राजस्थानमधील काँग्रेसच्या यशस्वी मोहिमांमध्ये त्यांचे मोठे योगदान होते. त्यांच्या डेटा-आधारित रणनीतींमुळे काँग्रेसला अनेक ठिकाणी फायदा झाला असे मानले जाते. त्यांनी सकारात्मक संदेश, लोककेंद्रित कॅम्पेन आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा प्रभावी वापर केला..पक्षाची संपूर्ण डिजिटल आणि प्रचार रणनीती हाताळली२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून नरेश अरोरा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत जोडले गेले. विधानसभेपासून अजित पवार यांच्यासोबत असल्याचे ते सांगतात. त्यांनी पक्षाची संपूर्ण डिजिटल आणि प्रचार रणनीती हाताळली. त्यांच्या सल्ल्यानुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या सर्व प्रचार साहित्यात, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स, स्टेज सजावट आणि सोशल मीडिया जाहिरातींमध्ये गुलाबी रंग प्रमुखपणे वापरायला सुरुवात केली. हा रंग स्त्री-ऊर्जा, सौम्यता आणि महिलांच्या भावनांशी जोडलेला आहे..Ajit Pawar : अजित पवारांच्या शेवटच्या सहीने आमदारांना मोठं गिफ्ट, कोणत्या फाईलला दिली मंजुरी?.पक्षाची ब्रँडिंग बदलण्यासाठी गुलाबी रंग अजित पवार स्वतः अनेकदा गुलाबी जॅकेट घालून दिसले. हा बदल ग्रामीण भागातील पारंपरिक प्रतिमेच्या विरोधात पवारांना शहरी, आधुनिक आणि लाडक्या बहिणींचा जवळचा नेता म्हणून सादर करण्यासाठी करण्यात आला. विशेषतः महिला मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि पक्षाची ब्रँडिंग बदलण्यासाठी हा रंग निवडला गेला.अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली. अरोरा यांनी जनसन्मान यात्रा, घटक-विशिष्ट घोषणापत्रे, कॅम्पेन आणि पक्ष कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवण्यावर भर दिला. त्यांनी अजित पवारांना अधिक हसतमुख, सौम्य आणि लोकाभिमुख दाखवण्यासाठी बदल सुचवले. अरोरा यांनी सांगितले होती की, अजित पवार गेल्या ३० वर्षांपासून लपवलेली हसण्याची सवय आता दिसू लागली आहे. त्यांच्या रणनीतींमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला महायुतीत मजबूत स्थान मिळाले..राजकीय नेत्यांशी जवळून कामअरोरा हे राजकीय नेत्यांशी जवळून काम करतात, त्यांची कंपनी पुण्यात देखील कार्यालय आहे. ते ऑनलाइन-ऑफलाइन दोन्ही माध्यमांतून प्रचार करते. नुकतीच २०२६ मध्ये महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान त्यांच्या कंपनीच्या कार्यालयावर पोलिसांनी धाड टाकली होती. ज्यावर अजित पवार यांनी त्यांमा पक्षाची पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगितले होते..नरेश अरोरा हे त्यांच्या जवळचे सहकारीदुर्दैवाने, अजित पवार यांचे निधन झाल्यानंतर, नरेश अरोरा हे त्यांच्या जवळचे सहकारी म्हणून समोर आले. त्यांनी अजित पवार यांना अथक, शिस्तबद्ध, जबाबदारीची संस्कृती आणणारे आणि संस्था बांधणारे नेते म्हणून स्मरण केले. अरोरा यांनी अजित पवार यांच्याशी शेवटच्या क्षणांपर्यंत संपर्क ठेवला होता आणि त्यांच्या वारशाबद्दल भावनिकपणे बोलले.पक्षाच्या पुढील रणनीतीसाठी ते बारामतीत आले आहेत. त्यांच्या सुचनेनुसार सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. नरेश अरोरा हे आधुनिक राजकीय कॅम्पेनिंगचे तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी डिजिटल युगात ब्रँडिंग करत अनेक नेत्यांची प्रतिमा बदलली. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी त्यांचे योगदान विशेष महत्त्वाचे ठरले..Ajit Pawar : सोनगावच्या संगमावर साश्रू नयनांनी निरोप; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अस्थींचे भावपूर्ण वातावरणात विसर्जन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.