Who is Naresh Arora : संकटातही अजित पवारांनी सोडली नाही साथ… नेमके कोण आहेत नरेश अरोरा?

नरेश अरोरा हे एक प्रमुख राजकीय रणनीतिकार आणि डिजिटल कॅम्पेन मॅनेजर आहेत. ते डिझाइनबॉक्स्ड इनोव्हेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे सह-संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. ही कंपनी मुख्यतः राजकीय डिजिटल मीडिया मोहिमा, प्रचार व्यवस्थापन, सोशल मीडिया कॅम्पेन आणि ब्रँडिंग यावर काम करते. अरोरा यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात २०११ मध्ये कंटेंट डेव्हलपमेंट आणि डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्रात केली होती, परंतु नंतर ते राजकीय क्षेत्रात वळले आणि अनेक पक्षांच्या निवडणुकी मोहिमा हाताळल्या.

