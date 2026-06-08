एकेकाळी प्रफुल पटेलांचे PA ते आता राज्यसभेसाठी पक्षाकडून उमेदवारी, कोण आहेत राजेंद्र जैन?

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या राजीनाम्याने रिक्त झालेल्या जागेवर गोंदिया येथील ‘राष्ट्रवादी’चे माजी आमदार राजेंद्र जैन यांची वर्णी लागली आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी याबाबत घोषणा केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीआधी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या ‘सातपुडा’ निवासस्थानी एक बैठक झाली. दिलीप वळसे पाटील, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे असे नेते या बैठकीस उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दिल्लीतील वरिष्ठांकडून आलेल्या निरोपाबाबत याबैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत जैन यांचे नाव निश्चित करण्यात आले. राष्ट्रवादीकडून या नावासाठी छगन भुजबळ यांचे नाव चर्चेत होते. दुसरीकडे नवनीत राणा यांनी सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतल्यानं तर्कवितर्कांना उधाण आलं होतं. मात्र राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला. Rajendra Jain Emerges as NCP's Surprise Rajya Sabha Choice.राष्ट्रवादीने राज्यसभेसाठी नाव जाहीर केल्यानंतर राजेंद्र जैन कोण अशी चर्चा सुरू झालीय. राजेंद्र जैन हे माजी केंद्रीय मंत्री आणि खासदार प्रफुल पटेल यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. जैन यांनी प्रफुल पटेल यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून कारकिर्द सुरू केली होती. तर भंडारा गोंदिया स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून ते विधान परिषदेचे आमदारही होते. तर २०१६मध्ये विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपच्या परिणय फुके यांच्याकडून पराभवाचा धक्काही बसला होता..सरकारचं हेच महागाई नियंत्रणाचं सूत्र, शरद पवारांचा गॅस दरवाढीवरून टोला; शेवटी इशाराही दिला.विदर्भात राजेंद्र जैन यांनी पक्षाच्या संघटनेत दीर्घकाळ काम केलंय. विविध जिल्ह्यांचे निरीक्षक म्हणून काम पाहिलंय. गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष म्हणून सलग दुसऱ्यांदा त्यांची निवड झाली होती. विधानपरिषदेसाठीही ते चर्चेत होते पण भाजपला हा मतदारसंघ गेल्यानं राजेंद्र जैन यांचं नाव मागे पडलं..राजकारणात येण्याआधीपासून राजेंद्र जैन हे शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. प्रफुल पटेल यांच्याशी संबंधित आणि विदर्भातील मोठी शैक्षणिक संस्था असलेल्या गोंदिया एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव म्हणूनही त्यांनी काम केलंय. याशिवाय राष्ट्रवादीने पूर्व विदर्भाच्या संघटनात्मक बांधणीची जबाबदारी राजेंद्र जैन यांच्यावर सोपवली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.