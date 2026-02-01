महाराष्ट्र बातम्या

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास

Shivaji Maharaj Real Photo discovered by whom : एका मराठी माणसाने तब्बल 80-90 वर्षांपूर्वी लंडनमधून शिवाजी महाराजांची अस्सल प्रतिमा शोधली आणि वढू-बुद्रुक येथे संभाजी महाराजांची समाधी असल्याचे सिद्ध केले. त्यांच्या कष्टपूर्ण संशोधनामुळे आज मराठा इतिहास अधिक स्पष्ट आणि अभिमानास्पद झाला आहे.
vs bendre shivaji maharaj authentic portrait sambhaji maharaj samadhi discovery marathi historian research london vadhu budruk

Saisimran Ghashi
Updated on

V.S. Bendre Maratha History Research : छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वराज्यरक्षक संभाजी महाराज यांचा इतिहास आज ज्या प्रखरतेने आपल्यासमोर आहे, त्यामागे एका महान मराठी संशोधकाची तपश्चर्या आहे. त्यांनीच शिवरायांचे अस्सल चित्र जगासमोर आणले आणि छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी शोधून त्यांचा खरा इतिहास आपल्या पर्यंत पोहोचवला..चला तर मग जाणून घेऊ या मराठी माणसाबद्दल

