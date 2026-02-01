छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास

V.S. Bendre Maratha History Research : छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वराज्यरक्षक संभाजी महाराज यांचा इतिहास आज ज्या प्रखरतेने आपल्यासमोर आहे, त्यामागे एका महान मराठी संशोधकाची तपश्चर्या आहे. त्यांनीच शिवरायांचे अस्सल चित्र जगासमोर आणले आणि छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी शोधून त्यांचा खरा इतिहास आपल्या पर्यंत पोहोचवला..चला तर मग जाणून घेऊ या मराठी माणसाबद्दल.शिवरायांची अस्सल प्रतिमाआज आपण शिवरायांची जी खास प्रतिमा पाहतो, ती जगभरात पोहोचवण्याचे श्रेय वासुदेव सीताराम बेंद्रे (व्ही. एस. बेंद्रे) यांना जाते. १९३३ मध्ये ऐतिहासिक संशोधनासाठी ते लंडनला गेले होते. तिथे त्यांनी वर्षानुवर्षे ब्रिटिश म्युझियम आणि विविध ग्रंथालयांत शोध घेतला. तिथे त्यांना डच गव्हर्नर व्हॅन ऱ्हीड याने काढलेले शिवरायांचे एक रेखाचित्र सापडले. हे चित्र शिवरायांच्या हयातीत प्रत्यक्ष पाहून काढले असल्याचा ऐतिहासिक पुरावा होता. या शोधामुळे शिवरायांचे अस्सल रूप जगासमोर आले..Shivaji Maharaj Sisters : शिवरायांना किती बहीणी होत्या? पुढे त्यांचे काय झाले...'हा' इतिहास तुम्ही कुठेच वाचला नसेल, आज नक्की पाहा.वढू-बुद्रुकचा शोधछत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदानानंतर त्यांचा इतिहास आणि त्यांची समाधी नेमकी कुठे आहे, यावर अनेक दशके अनिश्चितता होती. व्ही. एस. बेंद्रे यांनी पुराव्यांची साखळी जोडत अत्यंत कष्टपूर्वक संशोधन केले. त्यांनीच हे सिद्ध केले की भीमा-इंद्रायणीच्या तीरावर असलेल्या वढू-बुद्रुक येथेच शंभूराजांचा अंत्यविधी झाला होता. त्यांनी शोधून काढलेल्या या पुराव्यांमुळेच आज आपण वढू येथे नतमस्तक होऊ शकतो.."होता जिवा म्हणून वाचला शिवा"! शिवरायांचा जीव वाचवणाऱ्या जिवा महालाचे वंशज सध्या कुठे असतात? इतकी दयनीय अवस्था अन् हातावरचं पोट...संभाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पुनर्वसनबेंद्रे यांच्या संशोधनापूर्वी संभाजी महाराजांच्या चरित्रावर अनेक चुकीचे आरोप लावले जात होते. मात्र बेंद्रे यांनी 'छत्रपती संभाजी महाराज' हा ऐतिहासिक ग्रंथ लिहून सर्व गैरसमज खोडून काढले. त्यांनी कागदोपत्री पुराव्यांसह हे दाखवून दिले की शंभूराजे हे केवळ पराक्रमी योद्धाच नव्हते तर ते एक उत्तम प्रशासक आणि संस्कृतचे गाढे अभ्यासक होते. एका अर्थाने संभाजी महाराजांचे चरित्र त्यांनी शुद्ध करून जनमानसासमोर आणले..पेण ते लंडनचा ऐतिहासिक प्रवासरायगड जिल्ह्यातील पेण येथे जन्मलेल्या बेंद्रे यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य इतिहास संशोधनासाठी वाहून घेतले. 'भारत इतिहास संशोधक मंडळा'त त्यांनी केलेल्या कार्यामुळे त्यांना संशोधनाची शिस्त लागली. अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीत पदरचे पैसे खर्च करून त्यांनी सातासमुद्रापार जाऊन मराठ्यांचा इतिहास धुंडाळला. जुनी मोडी लिपी, फार्सी कागदपत्रे आणि परकीय दस्तऐवज वाचून त्यांनी शिवशाहीचा खरा इतिहास मांडला..Mastani Descendants : मस्तानीचे वंशज आता कुठे आहेत? काय आहे त्यांची सध्याची अवस्था..पाहा इतिहासात खोल दडलेलं रहस्य.इतिहासकार व्ही. एस. बेंद्रे यांचे कार्य एखाद्या ऋषीसारखे होते. त्यांनी कधीही प्रसिद्धीची हाव धरली नाही, तर केवळ पुराव्यांच्या आधारे सत्य मांडण्यावर भर दिला. आज आपण जे किल्ले, युद्धनीती आणि शिवकालीन प्रशासनाबद्दल वाचतो, त्यातील अनेक महत्त्वाचे संदर्भ बेंद्रे यांच्या संशोधनामुळेच उजेडात आले आहेत. मराठी मातीसाठी त्यांच्या निस्वार्थ सेवेमुळेच महाराष्ट्राचा देदिप्यमान इतिहास आज जास्त स्पष्ट आणि अभिमानास्पद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.