रिल्समध्ये प्रामाणिकपणाचा आव, कारवाई टाळण्यासाठी मासिक हप्त्याची मागणी; ६ लाख घेताना तहसीलदाराला अटक; कोण आहे विजय चव्हाण?

बीड जिल्ह्यातील अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण हे त्यांच्या आगळ्या वेगळ्या कार्यपद्धतीमुळे जिल्ह्यासह सोशल मीडियावरही नेहमीच चर्चेत असायचे. सोशल मीडियावर ३२ हजार पेक्षा जास्त फॉलोअर्स असलेल्या विजय चव्हाण यांनी शेतीच्या बांधावर जाऊन नागरिकांचे प्रस्न सोडवल्याचे अनेक व्हिडीओ शेअर केले आहेत. कुणाचा रस्त्याचा प्रश्न, कुणाचा जमिनीचा वाद, भाऊबंदकीही त्यांनी सोडवली. इतकंच नाही तर सरकारी योजना पारदर्शकपणे पोहोचाव्या यासाठी सोशल मीडियावर मार्गदर्शनही केलं. मात्र आता याच अधिकाऱ्याला अवैध वाळू उपसा प्रकरणी कारवाई न करण्यासाठी ६ लाखांची लाच घेताना अटक झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. Ambad Tehsildar Arrested Over Rs 6 Lakh Bribe Case.सोशल मीडियावर प्रामाणिक आणि जनतेच्या समस्या सोडवणारा अधिकारी अशी ओळख तयार केलेल्या विजय चव्हाणचा खरा चेहरा लाच प्रकरणी कारवाईनंतर समोर आला आहे. अवैध वाळू उपसा प्रकरणी कारवाई न करण्यासाठी तब्बल साडे सहा लाखांची लाच घेताना त्याला पकडण्यात आलंय. तक्रारदाराच्या अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या पोकलेन मशीनवर जप्तीची कारवाई न करण्यासाठी आणि ६ हायवा गाड्या विनातक्रार सुरू ठेवण्यासाठी तहसीलदार चव्हाण याने तब्बल ७ लाख रुपयांची एकरकमी नव्हे तर मासिक हफ्त्याची मागणी केल्याची माहिती आता समोर येत आहे..सरकारी बाबूची २७ वर्षे नोकरी; ३ टोलेजंग इमारती, २ आलिशान बंगले, १३ प्लॉट; २ कोटींची रोकड, सोने-चांदी अन् जमिनीची मोजणी बाकी.दरमहा खंडणी उकळण्यासाठी पदाचा आणि अधिकाऱाचा गैरवापर तहसीलदाराकडून केला जात होता. या प्रकरणी थेट बीड एसीबीकडे तक्रारदाराने धाव घेतली. तक्रारीनंतर उपअधीक्षक सोपान चिटमपल्ले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने लाचेच्या मागणीची पडताळणी केली. त्यानंतर झालेल्या तडजोडीत ६ लाख ४० हजार रुपये देण्याचं निश्चित झालं. लाचेची ठरलेली रक्कम शनिवारी सायंकाळी घेण्याचं निश्चित होताच एसीबीच्या पथकाने अचूक सापळा रचला. लाचेची रक्कम स्वीकारताच तहसीलदार विजय चव्हाण याला अधिकाऱ्यांनी पकडले..विजय चव्हाण हे अंबडचे तहसीलदार आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट शेअर केल्या आहेत. ३२ हजारहून जास्त फॉलोअर्स असलेल्या विजय चव्हाण यांनी शेताच्या बांधावर जाऊन प्रश्न कसे सोडवले याचे व्हिडीओ शेअर करत असतं. याशिवाय त्यांनी अनेक सरकारी योजनांची माहितीही लोकांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिलीय. तसंच सोशल मीडियावरून लोकांनी संपर्क साधल्यानंतर त्यांचे प्रश्न सोडवत असल्याचंही स्क्रीनशॉट शेअर करून सांगत असत. सोशल मीडीयावर प्रामाणिकपणाचा आव आणणाऱ्या या अधिकाऱ्याला एसीबीने अटक केल्यानंतर प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. ज्या अधिकाऱ्याचे गोडवे गात होते त्याच अधिकाऱ्यावर आता सोशल मीडियावरून टीकाही केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.