पवनराजेंना मारलं कुणी? पद्मसिंहांच्या लेकानं १९९० ते २००९ पर्यंतचं राजकारण काढलं बाहेर, षडयंत्र असल्याचा आरोप

पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने तब्बल २० वर्षांनंतर निकाल दिला आहे. या प्रकरणात माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले असून, अनेक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. निकालानंतर राणा जगजितसिंह पाटील यांनीही यावर भाष्य केले..माध्यमांशी बोलताना राणा जगजितसिंह पाटील म्हणाले, "पद्मसिंह पाटील मुख्यमंत्री होण्याच्या उंबरठ्यावर होते. १९९० मध्ये त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र तो शब्द पाळला गेला नाही. पक्षातील काही लोकांनीच षडयंत्र रचले का, यावर सध्या बोलणार नाही. मात्र, २००९ मध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असतानाच काही घडामोडी घडल्या आणि न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान अनेक बाबी आमच्याही लक्षात आल्या." अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा निकाल विरोधात; आता ओमराजे कोणती भूमिका घेणार? ."न्यायालयाचा सविस्तर आदेश हाती आल्यानंतर याबाबत अधिक बोलता येईल. सुरुवातीपासून ज्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला आणि कठीण काळात साथ दिली, त्या सर्वांचे मी आभार मानतो," असंही त्यांनी सांगितले..पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येबाबत बोलताना त्यांनी, "ही हत्या नेमकी कोणी केली, हे समोर यायला हवे. अनेक गोष्टी माझ्या माहितीतील आहेत, मात्र सध्या त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. खरे आरोपी कोण आहेत, हे आजही समोर येऊ शकते," असं सूचक विधानही केलं..मोठी बातमी! पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणी आरोपींची निर्दोष मुक्तता, २० वर्षांनी निकाल.दरम्यान, आरोपींविरोधात ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. माफीचा साक्षीदार फितूर झाला असून, त्याची साक्ष विश्वासार्ह मानता येत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच तपास प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आढळून आल्याने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.