Baba Adhav: ‘एक गाव, एक पाणवठा’ चळवळ का सुरू केली? बाबा आढावांनी सांगितली नरेंद्र दाभोळकरांसोबतची आठवण

बाबासाहेब पांडुरंग आढाव हे हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि कामगार चळवळीचे आधारस्तंभ मानले जातात. त्यांच्या कार्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 'हमाल पंचायत'ची स्थापना. ज्याद्वारे त्यांनी पुणे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील हमालांना संघटित केले. त्यांनी जातीभेदाविरुद्ध लढण्यासाठी आणि समाजात समानता प्रस्थापित करण्यासाठी 'एक गाव एक पानवठा' या क्रांतिकारी चळवळीचे नेतृत्व केले होते. ही चळवळ त्यांना का करावीशी वाटले, याचे उत्तर त्यांनी दिले होते. तसेच या चळवळीत डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर त्यांच्यासोबत होते. त्यांच्यासोबतचा अनुभवही आढाव यांनी सांगितला. ."एक गाव एक पाणवठा'ची चळवळ सुरू करण्याबाबत बाबा आढाव म्हणाले की, १९७२ च्या भीषण दुष्काळाने ग्रामीण जीवन उद्ध्वस्त झाले होते. सार्वजनिक विहिरीवर आणि पाणवठ्यांवर दलितांना पाणी भरण्यासाठी तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत होती. कधी कधी अपमान सहन करावा लागत होता. त्या वेळी मला जाणवले की, पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेतही जात नावाचा अडसर आजही लोकांच्या मनात खोलवर रुजलेला आहे. .Baba Adhav: ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांचं निधन, उपेक्षितांच्या लढ्याचा नायक हरपला.ही पर्वा मोडून गावात सवर्ण-दलित यांच्यात खऱ्या अर्थाने मनोमिलन निर्माण करावे, वैज्ञानिक आणि मानवतावादी दृष्टीकोन रुजवावा आणि जातीयता गावाबाहेर हाकलून लावावी, या दृढ निश्चयातून 'एक गाव, एक पाणवठा' ही परिवर्तनाची चळवळ सुरू झाली असल्याचे बाबा आढाव यांनी सांगितले. तसेच या चळवळीतील डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांचा अनुभवही सांगितला. .डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकरांविषयी सांगताना ते म्हणाले की, नरेंद्र माझ्यासोबत अनेक विषयांवरील आंदोलनांत नेहमीच खांद्याला खांदा लावून उभा राहायचा. व्यापक जनहिताच्या चळवळी हा त्याच्या कार्याचा आणि जीवनाचा अविभाज्य भाग होता. अंधश्रद्धा निर्मूलनाची लढाई तो एका बाजूला जोमाने लढत होता, पण त्याचबरोबर आमच्या इतर सामाजिक चळवळींमध्येही तो तितक्याच समर्पणाने सहभागी होत असे..Baba Adhav : कशी सुरू झाली होती कष्टाची भाकर? पंतप्रधानांनी घेतला होता आस्वाद, बाबा आढावांची हृदयस्पर्शी आठवण.'एक गाव, एक पाणवठा' ही मूलत: जाती-अंताची चळवळ होती. नरेंद्रने या प्रश्नाला विशेष महत्त्व दिले होते. जिथे जिथे आम्हाला एकत्र येऊन काम करण्याची संधी मिळाली. तिथे तो पुढाकार घेऊन आमच्या सोबत राहिला. शंकरराव जगताप यांच्या मतदारसंघातील त्रिकुटी गावात त्याने स्वतःहून पुढे येऊन गावासाठी एकच पाणवठा उभारण्याचे काम घडवून आणले. हे त्याच्या कृतिशील नेतृत्वाचे उत्तम उदाहरण आहे. मी नेहमी म्हणतो, तो फक्त शब्दांनी पाठिंबा देणारा नव्हता; तो कृतीने पाठिंबा देणारा, गोष्ट प्रत्यक्षात उतरवणारा कार्यकर्ता होता. 'एक गाव, एक पाणवठा' चळवळीत त्याच्या सहभागाची तपशीलवार नोंद मी माझ्या पुस्तकात केलेली आहे, असं बाबा आढाव यांनी त्या चळवळीतील आठवण सांगितली.