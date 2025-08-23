महाराष्ट्र बातम्या

Uddhav Thackeray : पाकशी क्रिकेटसाठी परवानगी का? पहलगामच्या वेळी भूतदया कुठे गेली होती

‘पंतप्रधान मोदी यांनी ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही’,‘मेरी रग रग मे खून नही सिंदूर बहे रहा है,’ असे ठणकावले होते.
Uddhav Thackeray
Uddhav ThackeraySakal
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - ‘पंतप्रधान मोदी यांनी ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही’,‘मेरी रग रग मे खून नही सिंदूर बहे रहा है,’ असे ठणकावले होते. ऑपरेशन सिंदूर थांबलेले नाही, असे संरक्षणमंत्री म्हणाले होते. मग आता पाकिस्तानविरोधात क्रिकेट खेळायला परवानगी कशी देता?

Uddhav Thackeray
Pakistan
Cricket
National
Pahalgam Terror Attack

