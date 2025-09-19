महाराष्ट्र बातम्या

Vanjari Reservation: मराठा आरक्षणासारखा वंजारी समाजाचा प्रश्न सुटणार का? ST मध्ये असल्याचा महत्त्वाचा पुरावा सापडला

Vanjari Reservation Demand: ST Proof in 1969 Gazette Strengthens Legal Battle : वंजारी समाजाच्या ST आरक्षण मागणीला 1969 च्या गॅझेटमधील पुराव्याचा आधार. महाराष्ट्रात OBC, इतर राज्यांत ST. आता न्याय मिळणार का?
Vanjari Reservation

Vanjari Reservation

हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला आता वंजारी समाजाने देखील आरक्षणाची मागणी केली आहे. दरम्यान वंजारी समाजाच्या ST आरक्षण मागणीला 1969 च्या गॅझेटमधील पुराव्याचा आधार मिळाला आहे. 1969 च्या महाराष्ट्र राज्य गॅझेटियर (बीड जिल्हा) मध्ये वंजारी समाजाला अनुसूचित जमाती म्हणून स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या गॅझेटमध्ये “Scheduled Tribes of the district – Vanjaris, Bhils, Vadars and Kaikadis” अशी नोंद आहे.

