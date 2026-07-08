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Maharashtra Politics: शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA मध्ये जाणार? BJP आणि NCP च्या दोन बड्या नेत्यांमध्ये भेट; नव्या समीकरणांची चर्चा

Maharashtra Politics: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील आणि भाजप नेते विनोद तावडे यांच्या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. फडणवीस यांनी आघाडीची शक्यता फेटाळून लावली आहे.
NCP NDA News

NCP NDA News

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवीन राजकीय समीकरणे तयार होण्याबाबतच्या चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र झाल्या आहेत. शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील होऊ शकतो, अशा चर्चा सुरू असतानाच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे निकटचे मानले जाणारे विनोद तावडे यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

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