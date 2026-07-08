Maharashtra Politics: शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDA मध्ये जाणार? BJP आणि NCP च्या दोन बड्या नेत्यांमध्ये भेट; नव्या समीकरणांची चर्चा

महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवीन राजकीय समीकरणे तयार होण्याबाबतच्या चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र झाल्या आहेत. शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील होऊ शकतो, अशा चर्चा सुरू असतानाच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे निकटचे मानले जाणारे विनोद तावडे यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत..बदलत्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार गट एनडीए सोबत संभाव्य युतीसाठी विविध पर्यायांचा विचार करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. सध्या या पक्षात १० आमदार आणि ८ खासदार आहेत. मात्र, या शक्यतांबाबत पक्षाकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. जयंत पाटील यांनी विनोद तावडे यांच्यासोबतच्या भेटीला दुजोरा दिला. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही. त्यांच्या मते, ही केवळ एक अनौपचारिक आणि खाजगी बैठक होती. .Narmada Water: २० वर्षांनंतर महाराष्ट्राला नर्मदा हक्क मिळाला, चार राज्यांमध्ये एकमत; फडणवीसांकडून ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा.त्यांनी स्पष्ट केले की, या बैठकीभोवती फिरणाऱ्या राजकीय अटकळांना कोणताही आधार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या अटकळांवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, महाराष्ट्रातून कोणताही नवीन पक्ष एनडीएमध्ये सामील होणार नाही. सध्या आघाडीत कोणत्याही पक्षाला सामील करून घेण्याची कोणतीही योजना नाही आणि भविष्यात शरद पवार गटातील आमदार किंवा खासदारांना एनडीएमध्ये घेण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही..खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या चर्चांवर प्रतिक्रिया दिली. जयंत पाटील आणि विनोद तावडे यांच्यात काय घडले याची आपल्याला माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या महिन्यात आपली तावडे यांच्याशी २१ वेळा भेट झाली होती, त्यामुळे केवळ एका भेटीच्या आधारावर राजकीय निष्कर्ष काढणे अनुचित ठरेल, असेही त्या म्हणाल्या. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात या मुद्द्यावरून सर्व बाजूंनी वक्तव्ये होत असून चर्चा सुरू आहे..Dance Bar Rule: ऑर्केस्ट्रा आणि डान्स बार नियमांमध्ये मोठे बदल! अश्लील नृत्य करणाऱ्यांना आता नाही माफी; महाराष्ट्र विधानसभेचा मोठा निर्णय.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्लीतील अचानक आगमनामुळे शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एनडीएमध्ये सामील होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. फडणवीस यांच्या दौऱ्यात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे. या विषयावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर फडणवीस महाराष्ट्रात परततील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.