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विजय वडेट्टीवार काँग्रेस सोडणार? उदय सामंत यांच्या विधानावर नेमकं काय म्हणाले? वाचा...

Will Vijay Wadettiwar Leave Congress? : विजय वडेट्टीवार शिंदे गटात जाणार का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. मात्र, याबाबत आता विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
Will Vijay Wadettiwar Leave Congress

Will Vijay Wadettiwar Leave Congress

esakal

Shubham Banubakode
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विजय वडेट्टीवार आमचे चांगले मित्र असून ते एकनाथ शिंदेंचेही चांगले मित्र आहेत.त्यांनी शिंदे यांच्यासोबत काम करण्याचा निर्णय घेतला तर सर्वात जास्त मला आनंद होईल, असं विधान मंत्री उदय सांमत यांनी केलं आहे. त्यांच्या या विधानानंतर विजय वडेट्टीवार शिंदे गटात जाणार का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. मात्र, याबाबत आता विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

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