विजय वडेट्टीवार काँग्रेस सोडणार? उदय सामंत यांच्या विधानावर नेमकं काय म्हणाले? वाचा...

विजय वडेट्टीवार आमचे चांगले मित्र असून ते एकनाथ शिंदेंचेही चांगले मित्र आहेत.त्यांनी शिंदे यांच्यासोबत काम करण्याचा निर्णय घेतला तर सर्वात जास्त मला आनंद होईल, असं विधान मंत्री उदय सांमत यांनी केलं आहे. त्यांच्या या विधानानंतर विजय वडेट्टीवार शिंदे गटात जाणार का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. मात्र, याबाबत आता विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. .आज माध्यमांशी बोलताना त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ''मी काँग्रेसचा एक निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे. मी आजपर्यंत काँग्रेसने दिलेली प्रत्येक जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली आहे. तसेच सातत्याने महायुती सरकारच्या अपयशावर आवाज उठवला आहे. परंतु काही जण दिशाभूल करणाऱ्या अफवा पसरवण्याचे काम करता आहेत'', असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं..महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय भूकंपाची शक्यता; उदय सामंत मोठा गट घेऊन भाजपात जाणार? खासदाराच्या दाव्याने खळबळ.पुढे बोलताना, माझ्या बदनामीचं राजकारण थांबवा, असं आवाहनही त्यांनी केलं. माझ्या संदर्भात अफवा पसरवल्या जात आहेत. मी काँग्रेस सोडून कुठेही जाणार नाही. त्यामुळे माझ्या बदनामीचं राजकारण थांबवा, असं ते म्हणाले. त्यामुळे विजय वडेट्टीवार शिंदे गटात जाणार असल्याच्या चर्चांना पूर्ण विराम मिळाला आहे..Satara politics: ‘सेफ’ गटांसाठी बेरजेची खेळी! सातारा जिल्ह्यात अनेकांच्या दुसऱ्या पक्षांत उड्या; संधीचे सोने करण्याची धडपड.. .विजय वडेट्टीवार आमचे चांगले मित्र आहेत. तसेच ते विदर्भातील ताकदीचे नेते आहेत. त्यांनी शिंदे यांच्यासोबत काम करण्याचा निर्णय घेतला तर सर्वात जास्त मला आनंद होईल. मी स्वत: देखील विजय वडेट्टीवार यांच्यासोबत काम केलंय, अशी प्रतिक्रिया मंत्री उदय सामंत यांनी दिली होती. त्याव आता विजय वडेट्टीवार यांनी भाष्य करत भूमिका स्पष्ट केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.