Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात थंडी गायब होणार, कसा असेल हवामान अंदाज

Maharashtra Winter Update : मागच्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात थंडीची लाट जोरदार असल्याने हुडहुडी कायम होती. दरम्यान, आजपासून राज्यातील काही भागात तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या तापमानात चढ-उतार सुरू आहेत. आज (ता. २५) किमान तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असून गारठा कायम राहण्याचा हवामान विभागाने वर्तविली आहे..उत्तर महाराष्ट्रात ७.०, पश्चिम महाराष्ट्रात ९.०, मराठवाडा ७.२, विदर्भ ९.६, कोकण १६.३ किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. तर राज्यात थंडी अधिक असलेली ठिकाणे धुळे ७, निफाड ७.३, परभणी (कृषी) ७.२, जेऊर ९ तापमानाची नोंद झाली..उत्तर भारतातून येणाऱ्या थंडीच्या लहरी थोड्या कमी झाल्याने महाराष्ट्रातील काही भागात थंडी कमी होत आहे. तर बुधवारी (ता. २४) राजस्थानच्या सिकार येथे देशाच्या सपाट भूभागावर नीचांकी ५ अंश किमान तापमानाची नोंद झाली. तर मागच्या २४ तासांमध्ये केरळच्या पुनलूर येथे देशातील उच्चांकी ३५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. कोकणातील रत्नागिरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३३.२ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले..Pune Cold Weather: पुण्यात पुन्हा थंडीचा कडाका; किमान तापमान ८.१ अंशांवर, पहाटे गारठा.बुधवारी (ता. २४) धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी ७ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात ७.३ अंश सेल्सिअस, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात ७.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. पुणे, जेऊर येथे ९ अंश, तर अहिल्यानगर, जळगाव, पुणे, मालेगाव, नाशिक आणि गोंदिया येथे १० अंशांपेक्षा कमी तापमानाची नोंद झाली..निफाड, धुळे, परभणी (कृषी) येथे थंडीच्या लाटेसदृश होती. उर्वरित राज्याच्या किमान तापमानात वाढ झाली असली तरी गारठा कायम होता. राज्यातील लाट काहीशी ओसरली असली तरी थंडी कायम राहणार आहे. आज (ता. २५) किमान तापमानात काही अंशी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. तर कमाल तापमानातील चढ -उतार सुरूच राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.