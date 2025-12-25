महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात थंडी गायब होणार, कसा असेल हवामान अंदाज

Weather forecast Maharashtra : महाराष्ट्रात थंडी हळूहळू गायब होण्याची शक्यता असून तापमानात वाढ होणार आहे. पुढील दिवसांत हवामान कसं असेल, जाणून घ्या अंदाज.
Maharashtra Winter to Fade Away Weather Forecast

Maharashtra Winter Update : मागच्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात थंडीची लाट जोरदार असल्याने हुडहुडी कायम होती. दरम्यान, आजपासून राज्यातील काही भागात तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या तापमानात चढ-उतार सुरू आहेत. आज (ता. २५) किमान तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असून गारठा कायम राहण्याचा हवामान विभागाने वर्तविली आहे.

