व्वा रे पठ्ठ्या! माजी आमदाराची जागा आपलीच भासवून दोघांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे रिअल इस्टेट व्यावसायिकालाच १० लाख रुपयांचा घातला गंडा

सोलापूर : सात रस्ता येथील अर्धवट बांधकाम झालेल्या इमारतीची जागा आपलीच असल्याचे भासवून दोघांनी रिअल इस्टेटचा व्यवसाय करणाऱ्यालाच दहा लाख रुपयाला फसविले. या प्रकरणी बुदनसॉब हुसैनसाब मुल्ला (रा. हंजगी, ता. इंडी) यांनी सदर बझार पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. वास्तविक पाहता ती जागा माजी आमदार रवी पाटील यांची आहे.
इंदापूर तालुक्यातील सुगाव येथील अमोल दत्तू सावंत ऊर्फ पाटील व सचिन देसाई या दोघांनी रिअल इस्टेटच्या व्यावसायिकांची माहिती काढली. त्यानुसार त्यांनी फिर्यादी बुदनसाँब यांना संपर्क केला. सात रस्ता परिसरात तिघेही भेटले. अमोल पाटील याने फिर्यादीला माजी आमदार रवी पाटील यांची अर्धवट बांधकाम झालेली इमारत दाखविली. ती जागा आपलीच असल्याचे सांगून व्यवहार ठरवला. सुरवातीला त्याचा सातबारा उतारा दाखविला आणि दहा लाख रुपयांची टोकन रक्कम घेतली. त्या मालमत्तेची संपूर्ण कागदपत्रे फिर्यादी बुदनसॉब यांनी काढली. त्यावेळी ती प्रॉपर्टी दुसऱ्याचीच असल्याचे त्यांना समजले.
तत्पूर्वी, अमोल सावंत ऊर्फ पाटील व सचिन देसाई या दोघांनी १ जुलै ते २६ ऑगस्ट या काळात फिर्यादीकडून टोकन अमाऊंट घेतली होती. आपली फसवणूक झाल्याची खात्री झाल्यावर फिर्यादीने दोघांकडे दिलेली रक्कम परत मागितली. पण, त्यांनी पैसे परत न देता संपर्क बंद केला. त्यानंतर बुदनसॉब यांनी सदर बझार पोलिस ठाणे गाठले आणि फिर्याद दिली. त्यावरुन दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.
दुसऱ्या संशयिताचा पत्ताच नाही
सात रस्त्यावरील मोक्याची जागा मिळणार असल्याने फिर्यादीने लगेच संशयित आरोपींना टोकन म्हणून दहा लाख रुपये दिले. गुन्हा दाखल झालेल्या दोघांपैकी अमोल सावंत ऊर्फ पाटील हा सराईत गुन्हेगार आहे. त्याच्याविरुद्ध असेच यापूर्वीचे देखील गुन्हे दाखल असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तर दुसरा संशयित सचिन देसाई याचा पत्ताच नाही. त्यांचा शोध सुरु असल्याचे तपास अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक कुलकर्णी यांनी सांगितले.
