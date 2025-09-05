Yogesh Kedar : जरांगेंनी सरकारला गुडघ्यावर आणलं होते पण मराठ्यांची फसवणूक झाली; त्या दिवशी काय घडलं? योगेश केदार यांनी सगळंच सांगितलं

सरकार गुड्घ्यावर आलं होतं, मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करुन घेण्याची मोठी संधी होती पण ती संधी गमावली. पण जरांगे पाटील यांना सरकारने मूळ मुद्द्यांवरुन भरकटवले आहे. मराठा समाजासोबत वाशीला झाले तेच आझाद मैदानावरही झाले हे मला माहिती होते पण योगेश केदारने फसवणूक केली ही भावना 6 कोटी मराठ्यांची होऊ नये म्हणून मी सरकारतच्या हो मध्ये हो म्हणालो नाही. हैद्राबाद गॅजेटच्या नावावर सरकारने मराठा समाजाची मोठी फसवणूक केली आहे. अशी माहिती मराठा समन्वयक समितीतील वकील आणि मनोज जरांगेंचे सहकारी योगेश केदार यांनी सकाळ ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत दिली. .मी जर त्यांच्या सरकारच्या जीआरमध्ये हो ला हो म्हटले असते तर आज माझं घर पडलं असतं. सरकारचा हा फुटीर माणूस होता, मी याला विचारलं होतं तरी हो मध्ये हो म्हणाला आहे, हे आज जरांगे पाटील सभेत किंवा बाईटमध्ये म्हणाले असते. मी तिथे पाया पडलो मी त्यांना म्हणालो हे मान्य नाही. तुम्ही अजून एक तास घ्या मंत्र्यांना तिथे बसू द्या. जर तुम्हाला माझ्याच बुद्धीने चालायचं नाही तर आणखी इतर वकिलांना विचारु. पण पाटील म्हणाले की तुम्ही आधी हो म्हणाला तर आता नाही का म्हणत आहात त्यावर मी या जीआरसाठी कधीच होकार दिला नव्हता असं त्यांना सांगितलं. .मला बाहेर काढण्यास सांगितल्यावर मी तिथे असणाऱ्या आमच्या सिनियर वकिलांकडे गेलो. जरांगेना समजावून सांगण्याची त्यांना विनंती केली. मी त्यांना म्हणालो की हा काही जीआर नाही मंत्रीमंडळात काय होणार आहे याचा प्रस्ताव आहे. विखे पाटलांनी सही केलीय पण जीआरवर मंत्र्यांना सह्या करायचा अधिकार नाही. त्यांनाही हे लक्षात आले त्यांनाही माझ्या बोलण्यात तथ्य असल्याचे जाणवले. पण जरांगे पाटील याची समजूत काढण्याचे धाडस कोण करत नव्हतं. .पण त्यातील एक वकीलांना माझे म्हणणे पटले आणि ते म्हणाले की मला जरांगे पाटील याच्यापर्यंत नेऊन सोडा, मी त्यांच्यासोबत पुढे गेलो त्यांना गर्दीत वाकता येत नव्हते तर त्यांच्या बुटाचे लेस मी सोडले, त्यांच्या पाया पडून म्हणालो की माझा समाज खूप मोठ्या भावनेने आलेला आहे. सरकार आपल्याला हरवायला लागलं आहे, पण आपण हरायचं नाही. पाटील माझे ऐकणार नाहीत तुम्ही माझ्या वतीने सांगा. आम्ही दोघे पुढे गेलो तेवढ्या. जरांगे पाटलांची नजर माझ्यावर गेली आणि त्यांनी कार्यकर्त्यांना मला बाहेर काढण्यास सांगितले. .पण मी म्हणालो की, ते माझे मोठे भाऊ आहेत, ते मला बोलले तरी चालतंय पण माझा समाज आज हरु द्यायचा नाही. मी शिवेंद्रराजेंनाही म्हणालो की आता जे संधी देणार आहेत ते सुधारणा करणार आहेत का? असंही विचारले हा घोटाळा व्हायला लागला आहे मी म्हणालो. ते मला म्हणाले की, आता जर संधी गेली तर पुन्हा नाही. हे जे होणार आहे तेच पुढे जाणार आहे. मला स्टेजवरुन काढण्यात आले. पण तिथे खालीच ऊभा राहिलो पण आझाद मैदान सोडले नाही. .त्यावेळी सर्व मराठ्यांना जीआर बद्दल शंका होती, जरांगे पाटील यांनी सर्वांना जीआर पटला का असे विचारले तेव्हा सर्वांनी नकारार्थी माना हलवल्या. योगेश केदारने शंका घेतली आहे म्हणजे सरकारने काही तरी घोटाळा केला आहे असं समाजाला वाटत होते. जरांगे पाटील बोलणे म्हणजे समाज बोलणे होते मी जर बोललो असतो तर माझ्या खानदानाची इज्जत गेली असती. योगेश केदारने फसवले हा शब्द माझ्या आयुष्यात कायम राहिला असता म्हणून मी या जीआरचा विरोध केला. मी सरकार नाही तर समाजाचा विचार केला. असं योगेश केदार यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.