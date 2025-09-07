महाराष्ट्र बातम्या

उत्साहाला गालबोट! पुण्यात ४ तर शहापूरमध्ये ५ जणांचा मृत्यू, कोल्हापूरसह सांगलीत मिरवणुकीत वाद... विसर्जनादरम्यान कुठं काय घडलं?

Pune And Thane Youth Drown: गणपती विसर्जनात काही ठिकाणी दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. यामुळे हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनांमुळे भाविकांच्या उत्साहाला गालबोट लागले आहे.
Ganpati Visarjan incidents

Ganpati Visarjan incidents

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रात १० दिवसांच्या गणेश उत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी, अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी, पावसात, लोक ढोल-तारे आणि गुलाल उधळत रस्त्यावर येऊन गणपतीच्या मूर्तींचे विसर्जन केले. मात्र काही ठिकाणी या उत्सवाला गालबोट लागल्याचे पाहायला मिळाले आहे. ठाणे येथील शहापूर आणि पुण्यात गणेश विसर्जनादरम्यान एक दुःखद घटना घडली. तर सांगली आणि कोल्हापुरातून एक घटना समोर आली आहे.

