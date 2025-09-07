उत्साहाला गालबोट! पुण्यात ४ तर शहापूरमध्ये ५ जणांचा मृत्यू, कोल्हापूरसह सांगलीत मिरवणुकीत वाद... विसर्जनादरम्यान कुठं काय घडलं?

महाराष्ट्रात १० दिवसांच्या गणेश उत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी, अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी, पावसात, लोक ढोल-तारे आणि गुलाल उधळत रस्त्यावर येऊन गणपतीच्या मूर्तींचे विसर्जन केले. मात्र काही ठिकाणी या उत्सवाला गालबोट लागल्याचे पाहायला मिळाले आहे. ठाणे येथील शहापूर आणि पुण्यात गणेश विसर्जनादरम्यान एक दुःखद घटना घडली. तर सांगली आणि कोल्हापुरातून एक घटना समोर आली आहे..ठाण्यातील आसनगाव मुंडेवाडी येथील भारंगी नदीच्या गणेश घाटावर पाण्यात बुडून पाच जणांचा मृत्यू झाला. यापैकी दोघांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले आहे. रामनाथ घारे (२४) आणि भगवान वाघ (३६) यांना तातडीने शहापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रतीक मुंढे यांचा मृतदेह जीवरक्षक पथकाने बाहेर काढला आहे. तर इतर दोघांचा शोध अजूनही सुरू आहे. .Ganpati Visarjan 2025 Live Updates : लालबागचा राजा भायखळ्याच्या क्लेअर रोडला पोहचला.अंधारामुळे बचाव कार्यात अडचण येत आहे. शहापूर पोलीस आणि जीवरक्षक पथक घटनास्थळी उपस्थित असून मदत आणि बचाव कार्य सतत सुरू आहे. तर पुण्यातील चाकण भागात गणपती मूर्ती विसर्जनाच्या तीन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये चार जणांचा बुडून मृत्यू झाला. बिरदवाडी गावात एका व्यक्तीचा विहिरीत बुडून मृत्यू झाला, तर वाकी बुद्रुकजवळील बाम नदीत विसर्जनाच्या वेळी दोघे जण बुडाले..प्राथमिक माहितीनुसार, दोघेही विसर्जन घाटाबाहेर नदीच्या एका भागात गेले होते. खोली मोजता न आल्याने ते बुडाले," असे चाकण पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक संजय सोलोनाके म्हणाले. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अग्निशमन अधिकाऱ्याने सांगितले की, एका व्यक्तीचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला आहे आणि दुसऱ्याचा शोध सुरू आहे. शेल पिंपळगाव येथे गणपतीच्या मूर्तीचे विसर्जन करताना भीमा नदीत आणखी एका व्यक्तीचा बुडून मृत्यू झाला, असे पोलिसांनी सांगितले..भक्ती, उत्साह आणि विरहाचा संगम! मानाच्या पाचही गणपतींचे विसर्जन, पुणेकरांच्या डोळ्यांत अश्रू, ओठांवर ‘गणपती बाप्पा मोरया’.गणेश विसर्जन मिरवणुकीत कोल्हापुरात सौम्य लाठीमार करण्यात आला आहे. बिन खांबी गणेश मंदिर चौकात RCP कडून लाठीमार करण्यात आला आहे. गणेश विसर्जन मिरवणुकीत हुल्लडबाजी करणाऱ्यां कार्यकर्त्यांवर पोलिसांचा लाठीमार केल्याचे समोर आले आहे. तर सांगलीत दोन मंडळांमध्ये वाद झाल्याचे दिसून आले आहे. मार्केटमध्ये एकीकडे हाणामारी तर दुसरीकडे मंडळ मंडळात पुढे मागे होण्यावरून संघर्ष झाला. पोलीसांनी तत्काळ दोन गट बाजूला केले. डीवायएसपी गिल्डा घटनास्थळी दाखल होते. या घटनेत काहींना ताब्यात घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.