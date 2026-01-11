महाराष्ट्र बातम्या

Zilla Parishad Election : आदेश आला ! जिल्हा परिषद-पंचायत समितीचा धुरळा उडणार, आचारसंहिता दोन दिवसात शक्य, निवडणूक आयोगाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

Local Body Elections News : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा धुरळा उडणार असून दोन दिवसांत आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता. निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचनांचे पत्र काढले आहेत.
Maharashtra Local Body Elections Update : राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्वतयारीसाठी करण्याचे आदेश दिले आहे. राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. राज्यातील ५० टक्के पेक्षा आरक्षण कमी आहे अशा जिल्हापरिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रीक निवडणुका वेळेत घेण्यासाठी सूचना व आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबतचे पत्र आज (ता.११) राज्य निवडणूक आयोगाने काढले आहे.

