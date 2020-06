आसाममध्ये अडकलेल्या कामगारांना सोनू सूदची मदत, म्हाणाला “आता कुटूंबियांनी भेटण्याची वेळ आली”

कोरोना व्हायरस माहामारीने जगभरात थैमान घातले असताना भारतात लॉकडाऊनमुळे शेकडो लोक घरापासून दूर अडकले आहेत. त्यांनी घरी पोहचवण्याचे काम बॉलिवुड अभिनेता सोनू सूद सातत्याने करत आहे. सोशल मिडीया वेबसाईट ट्विटरच्या माध्यमातून लोक मदतीची मागणी करत आहेत. फक्त मुंबईच नाही तर देशभरात जागोजागी अडकलेल्या प्रवासी कामगारांनी घरी पोहचवण्याचे काम सोनू करत आहेत. आसाममध्ये अडकलेल्या काही कामगारांनी ट्विटरच्या माध्यमातून अभिनेत्यास मदत मागीतली होती. सोनूने देखील कुटूंबीयांना भेटण्याची वेळ आली आहे म्हणत मदतीचे आश्वसन दिले.

‘सोनू सर आम्ही आसामच्या गरिबाल्दी येथे आहोत, कृपया आम्हाला घरी पोहचवा” असे ट्विट करत अभिनेत्याकडे मदतीची मागणी केली होती. त्यासोबतच त्या व्यक्तीने एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर मास्क लावून बसलेले दिसत आहेत. सोनूने या ट्विला रिप्लाय देत त्या सर्वांना ‘त्याच जागी थांबा, तुमची काळजी घेण्यासाठी माणसे पाठवत आहे, ते तुमच्या राहण्या-खाण्याची काळजी घेतील.’ असे सांगीतले.

Please stay there. Sending someone now to take care of you guys. Some one will pick u up and also have organised stay for all of you. Time to meet your families. God bless घर वालों से मिलने का समय आ गया है दोस्त। https://t.co/4PIfVgObzX

— sonu sood (@SonuSood) June 8, 2020