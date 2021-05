हृतिकच्या चुकीनं गेला असता फरहानचा जीव...

By

बॉलिवूडमधील 2011 साली प्रदर्शित झालेला 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' (Zindagi Na Milegi Dobara) या चित्रपटाने तरूणाईला वेड लावले होते. या चित्रपटामधील गाणी, संवाद आणि कलाकरांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान मिळवले. चित्रपटामध्ये हृतिक रोशन (hrithik roshan), फरहान अख्तर (farhan akhtar)आणि अभय देओलने (abhay deol) प्रमुख भूमिका साकारली आहे. 3 मित्रांच्या अनोख्या ट्रिपवर या चित्रपटाचे कथानक लिहीले गेले आहे. या ट्रिपमध्ये होणाऱ्या गमती जमती, रूसवे फुगवे आणि धमाल या चित्रपटामध्ये पहायला मिळते. आज 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' या चित्रपटाला प्रदर्शित होऊन 10 वर्ष झाली आहे. यानिमित्ताने जाणून घेऊयात या चित्रपटाबद्दलच्या काही खास गोष्टी. (10th anniversary of Zindagi Na Milegi Dobara hrithik roshan almost killed farhan akhtar said abhay deol)

'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' चित्रपटाचे दिग्दर्शन जोया अख्तरने केले आहे. सध्या सोशल मीडियावर या चित्रपटाचा एक खास व्हिडीओ व्हायरल होतोय. या व्हिडीओमध्ये चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या वेळी झालेली धमाल दाखवली आहे. जोया अख्तरचे प्रोडक्शन हाऊस टाइगर बेबी फिल्म्सच्या सोशल मीडिया अकांऊटवर हा व्हिडीओ पोस्ट करण्यात आला आहे. या व्हिडीओला कॅप्शन दिले आहे, 'ऑफ द रिकॉर्ड विथ अभय देओल'. या व्हिडीओमध्ये अभय देओलचा आवाज ऐकू येत आहे. अक्षयने चित्रपटातील एका सिनच्या शुटिंगच्या दरम्यान हृतिकच्या एका चुकीमुळे फरहान अख्तरचा जिव जाणार होता. असे सांगितले. त्याने या घटनेबाबत व्हिडीओमध्ये सविस्तर सांगितले, 'हृतिकचा गाडी चालवतानाचा एक सिन होता. सिन शूट झाल्यानंतर हृतिकने गाडी रस्त्याच्या बाजूला पार्क केली. पण तेव्हा हृतिक गाडीचे इग्निशन बंद करायचा विसरला. त्यामुळे गाडी घसरत होती. फरहानने लगेचच गाडीच्या बाहेर उडी मारली. जर तो गाडीतच बसला असता तर त्याच्या जिवाला धोका होता.'

अभयने हृतिक आणि फरहानचा गाडीमधील एका सिनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करून त्याला कॅप्शन दिले, 'मी अशा ट्रिपला पुन्हा जायला तयार आहे. 2021 चांगले वर्ष जाईल'

