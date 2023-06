Neena Gupta: पतीच्या शारिरीक गरजा भागवणे हे मुलीचं कर्तव्य... नीना गुप्तांच्या विधानाने चर्चांना उधाण

By

Neena Gupta News: नीना गुप्ता या भारतीय मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री. नीना यांना आपण आजवर अनेक सिनेमांमधून पाहिलंय. नीना गुप्ता यांच्या कारकिर्दीची सेकंड इनिंग सध्या जोरात सुरु आहे.

सध्या वेबसिरीज असो वा मालिका. नीना गुप्ता या प्रत्येक माध्यमात सक्रिय आहेत. नीना गुप्ता या लवकरच लस्ट स्टोरीज २ मधून चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहेत. त्यानिमित्ताने नीना यांनी मोठा खुलासा केलाय.

(A daughter's duty to fulfill her husband's physical needs... Neena Gupta's statement sparks debate)

माझी आई इतकी कडक की..

इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना नीना गुप्ता म्हणाली, 'आम्हाला सेक्सबद्दल काहीच माहिती नव्हते. माझ्या आईने मला सेक्स म्हणजे काय हे कधीच सांगितले नाही,

पिरियड्स म्हणजे काय हेही सांगितले नाही. मी कॉलेजमध्ये असताना माझी आई इतकी कडक असायची की ती मला माझ्या स्त्री मैत्रिणींसोबत सिनेमा बघायला जाऊ देत नसे.

'पूर्वीच्या काळात लग्नापूर्वी मुलीला काही माहिती दिली जायची. त्यांना पहिल्या रात्री काय होईल ते सांगण्यात यायचे, जेणेकरून त्या घाबरू नये किंवा मुलगा पळून जाईल.

तथापि, महिलांना सांगण्यात आले की मुले निर्माण करणे हे त्यांचे काम आहे आणि जेव्हा त्यांच्या पतींनी सेक्ससाठी विचारले तेव्हा त्यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडावे लागते."

असा खुलासा नीना गुप्तांनी केला. एकूणच नीना यांचं पालनपोषण ज्या कुटुंबात झालंय ते एकदम कडक वातावरण असल्याचं दिसून येतं.

नीना गुप्ता लवकरच लस्ट स्टोरीज २ मध्ये झळकणार आहेत. या सिरीजमध्ये त्या एका ६० वर्षांच्या आजीची भूमिका साकारणार आहेत. या सिरीजबद्दल बोलायचे झाले तर त्यात चार वेगवेगळ्या कथा दाखवल्या जाणार आहेत.

या चित्रपटात नीना गुप्ता व्यतिरिक्त अमृता सुभाष, अंगद बेदी, काजोल, कुमुद मिश्रा, मृणाल ठाकूर, तमन्ना भाटिया, तिलोत्तमा शोम, विजय वर्मा यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत.

हि सिरीज २९ जून रोजी प्रदर्शित होणार आहे. त्याचे दिग्दर्शक अमित शर्मा, कोंकणा सेन शर्मा, आर. बाल्की म्हणजे सुजॉय घोष.