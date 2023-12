Milind Gawali: "पोलिसात असताना खंडेलवाल कंपनीची एक केस...", मिलिंद गवळींनी सांगितला बाबांचा खास किस्सा

मिलिंद गवळी शेवटी लिहीतात, "मी Retired झालो नाही तर Retyres करणार आहे

जसे गाडी चे tyres change करून ती पुन्हा वेगाने धावायला तयार होते ,तसाच मी सुद्धा आता पुन्हा माझ्या कामाला लागणार. आणि इतक्या वर्षानंतर सुद्धा त्यांचं काम चालूच आहे,

आज ते महाराष्ट्र पेन्शनर असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत, 166 फ्लॅट असलेल्या सोसायटीचे सेक्रेटरी आहेत, आजही निस्वार्थ काम चालूच आहे,

समाजाला , देशाला अशाच माणसांची गरज असते, पप्पा तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो, माझं ही आयुष्य तुम्हाला लाभो , हिच ईश्वरचरणी प्रार्थना, you are my hero."