Aai Kuthe Kay Karte: वीणा जोमात, अनिरुद्ध कोमात.. सर्वांसमोर वीणाने दाखवली अनिरुद्धला त्याची योग्य जागा

Aai Kuthe Kay Karte Episode Update News: आई कुठे काय करते मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या चांगल्याच पसंतीस उतरली आहे. मालिकेतील सर्वच व्यक्तिरेखांना प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलंय. गेली 3 वर्ष मालिका प्रेक्षकांच्या मनोरंजनास खरी उतरली आहे.

आता आई कुठे काय करते मालिकेत आशुतोषची बहिण वीणाची एन्ट्री झालीय. वीणा ही अनिरुद्धची आता बिझनेस पार्टनर सुध्दा झालीय. पण मालिकेच्या नवीन भागात वीणा अनिरुद्धला सर्वांसमोर खडे बोल सुनावणार आहे.

(aai kuthe kay karte fame Veena shows Anirudh his rightful place in front of everyone)

वीणा देशमुख कुटुंबातील सर्वांना ती आणि अनिरुद्ध आता एकत्र बिझनेस करणार आहेत, असं सांगते. हे ऐकून सर्वांनाच धक्का बसतो. अरुंधती आणि आशुतोष दोघेही शॉक झाले.

या सर्व गडबडीत ईशा आणि अनिशचा साखरपुडा संपन्न होतो. दोघेही सर्वांच्या उपस्थितीत एकमेकांच्या हातात अंगठी घालून साखरपुडा करतात. दोघांचे कुटुंबीय सुद्धा खुश असतात.

अशातच वीणा आणि अनिरुद्ध यांच्या एकत्र येण्याने देशमुख कुटुंब शिवाय अरुंधती - आशुतोष यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकते. आशुतोष वीणाशी काहीतरी महत्वाचं बोलायचं म्हणून तिला बाहेर घेऊन जातो.

वीणा आणि आशुतोष बाहेर उभे असतात. आशुतोषच्या मनात असंख्य प्रश्न असतात. वीणा त्याला म्हणते, मी माझ्या बाबांचा व्यवसाय सांभाळायचं ठरवलं आहे.

तेव्हा आशुतोष काहीतरी बोलायला जाणार तोच अनिरुद्ध तिथे येतो. तो विणाला म्हणतो, "तुम्हाला कोणाचाही सल्ला ऐकण्याची किंवा आशुतोषला विचारण्याची काही गरज नाहीये"

अनिरुद्धची लुडबुड बघताच वीणा संतापते, ती अनिरुद्धला लागलीच सूनावते, "आशुतोष माझ्या सख्ख्या भावापेक्षा काही कमी नाही. त्यामुळे मी आशूला विचारल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेणार नाही."

हे ऐकल्यावर अनिरुद्धचा चेहरा चांगलाच पडतो. आता वीणा आशुतोषचं म्हणणं ऐकून अनिरुद्धची बिझनेस ऑफर नाकारणार का? याचा उलगडा आई कुठे काय करते मालिकेच्या पुढील भागात होईलच